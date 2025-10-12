Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un trágico hallazgo conmocionó este domingo al barrio Villa Cornú, en Córdoba: una mujer mayor fue encontrada sin vida y con signos de mutilación dentro de su vivienda, ubicada en la intersección de las calles Tabacué y Vulcan.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se descubrió luego de que una vecina alertara a las autoridades al notar la ausencia prolongada de la mujer, con quien no tenía contacto desde hacía más de 30 días.

Al llegar al domicilio, los efectivos de la Policía de Córdoba constataron que las aberturas estaban cerradas con medidas de seguridad, por lo que se solicitó la intervención del personal de Bomberos, quienes lograron ingresar al interior del inmueble.

Una vez dentro, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de la propietaria, quien presentaba mutilaciones en sus miembros inferiores. En el lugar también fueron encontrados dos perros, que vivían con la mujer.

Fuentes policiales indicaron que la causa de la muerte podría ser natural, y que las lesiones en el cuerpo habrían sido provocadas por los animales tras el fallecimiento. De todas formas, el hecho permanece bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del deceso y confirmar la hipótesis preliminar.

El caso generó conmoción entre los vecinos de Villa Cornú, quienes describieron a la víctima como una mujer tranquila y reservada.