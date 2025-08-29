Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Team Águilas de Río Gallegos volverá a estar presente en un escenario internacional. Este domingo 31 de agosto, a las cinco de la mañana, Maximiliano López y Mariana Torres se sumarán a la Maratón Internacional de Asunción (MiA 2025), una competencia que ofrece distancias de 42, 21 y 7 kilómetros, y que forma parte del prestigioso circuito Mega Finisher, integrado por las pruebas de Buenos Aires, Lima, Brasilia, Montevideo y la propia capital paraguaya.

El recorrido a dos vueltas de la Maratón Internacional de Paraguay.

En la previa, los atletas santacruceños dialogaron con La Opinión Austral y compartieron sus expectativas para la carrera. López, que ya se encuentra en Formosa a la espera de viajar a Paraguay, destacó el camino recorrido hasta llegar a este desafío: “El año pasado con Mariana corrimos los 21 kilómetros de Buenos Aires. Ella me dijo que quería completar el circuito de la Mega Finish y ahí empezamos a preparar este proyecto. Entrenamos fuerte todo el año, incluso en invierno, con frío, escarcha y viento, para llegar mejor que en 2023. Ahora nos toca Asunción, donde la humedad será un factor clave”.

Por su parte, Mariana Torres subrayó el proceso de preparación física y mental que la llevó a afrontar esta nueva prueba: “Entrenamos desde principios de año con sesiones de carrera, fuerza en gimnasio y pista, y también yoga. Para mí, los 21 kilómetros requieren disciplina, paciencia y escucha del cuerpo. Es importante respetar los procesos, descansar y trabajar la fortaleza interior para no lesionarse y, sobre todo, disfrutar del camino”.

Una carrera con valor personal

Más allá de lo deportivo, Mariana confesó que esta competencia tendrá un significado especial: “Voy a correr el día de mi cumpleaños. Para mí es un regalo personal, celebrar la vida haciendo lo que amo, rodeada de mi amigo y de mi familia que también participan. Este no es solo un proyecto individual, sino familiar. Ellos son mi mayor motor. No se trata solo de cumplir 21 kilómetros, sino de agradecer el camino recorrido y la alegría de compartirlo”.

El circuito Mega Finisher, creado como una versión sudamericana de las “Six Majors”, le permite a los corredores completar pruebas en cinco capitales de la región en un plazo de 60 meses. López explicó: “Este proyecto te da la chance de correr en las principales ciudades de Sudamérica. Nosotros ya completamos Buenos Aires y ahora vamos por Asunción. Es un desafío deportivo, pero también cultural, porque te conecta con otras comunidades de corredores”.

Ambos deportistas remarcaron la importancia del entorno que los acompaña. Torres fue clara: “El apoyo de la familia, los amigos y el grupo es fundamental. Son quienes sostienen en los momentos de agotamiento físico y mental. El día de la carrera no se trata solo de cruzar la meta, sino de valorar todo el proceso que venimos haciendo como equipo”.

López coincidió y agradeció el respaldo que recibieron: “Este sueño no sería posible sin el apoyo del Team Águilas y de todos los que nos alentaron desde Río Gallegos. Sentimos que llevamos con orgullo la bandera de Santa Cruz”.

En las próximas horas, López y Torres viajarán desde Formosa hacia Asunción, donde el domingo se medirán con corredores de toda la región. Entre la exigencia física, la emoción personal y el espíritu de superación, la experiencia promete ser inolvidable.