La capital santacruceña se prepara para una nueva edición de la Corrida Atlética del Hispano Americano, que este año tendrá un condimento especial: el centenario de la institución. La organización informó que la apertura de inscripciones será el 27 de octubre a las 20:00, con solo 150 cupos disponibles. Las distancias confirmadas son 1K Infantil, 4K Caminata Familiar y 10K Carrera Competitiva, un formato que combina inclusión, recreación y alto rendimiento bajo el inconfundible espíritu celeste.
El encuentro es coordinado por Patagones Eventos Deportivos junto al club. Desde la organización remarcaron que el objetivo es ofrecer una experiencia segura y ordenada, acorde a la fecha histórica que atraviesa Hispano. Por eso, el tope de participantes será acotado.
La propuesta contempla tres perfiles de participación. El 1K Infantil invita a las chicas y los chicos a vivir su primera llegada a la meta; el 4K Caminata Familiar promueve la actividad física como hábito comunitario; y el 10K pondrá en escena a las y los runners que buscan competir y medirse en calle con la camiseta del club o de sus equipos. En todos los casos, el mensaje es el mismo: una jornada “celeste” para celebrar 100 años de historia deportiva y social en Río Gallegos.
Para conocer el paso a paso de la inscripción, requisitos y datos logísticos, la organización pidió seguir los canales oficiales: Club Hispano Americano y Patagones Eventos Deportivos en redes sociales. Allí se publicarán los enlaces de registro y las novedades en tiempo real.
