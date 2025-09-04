Cosquín Rock 2026 line up: Babasónicos, Franz Ferdinand, Dillom, Lali y más confirmados en la grilla del festival El Cosquín Rock 2026 confirmó su lineup oficial para febrero en Córdoba, con artistas nacionales e internacionales como Divididos, Babasónicos, Franz Ferdinand, The Chemical Brothers o Trueno, consolidándose como el festival más importante de Argentina. Lali Esposito y Abel Pintos, las sorpresas de esta edición.

El Cosquín Rock 2026 regresa al Aeródromo Santa María de Punilla los días 14 y 15 de febrero, presentando un lineup explosivo que combina leyendas nacionales como Babasónicos, Divididos, Lali y Fito Páez con artistas internacionales de renombre como Franz Ferdinand, The Chemical Brothers y Morat, además de talentos emergentes.

Con más de 100 artistas en seis escenarios, el festival ofrece música para todos los gustos, experiencias gastronómicas y espacios innovadores como la Plaza Electronic Stage, reafirmando su lugar como el festival más relevante del verano argentino.

Lineup diverso con leyendas y artistas emergentes

La programación de Cosquín Rock 2026 combina regresos históricos, leyendas nacionales e internacionales y artistas emergentes, consolidando la diversidad musical que caracteriza al festival. Entre los artistas internacionales destacados se encuentran:

Franz Ferdinand , con su arsenal de hits indie rock.

, con su arsenal de hits indie rock. The Chemical Brothers (DJ Set) , pioneros de la música electrónica.

, pioneros de la música electrónica. Devendra Banhart , cantautor experimental.

, cantautor experimental. Hermanos Gutiérrez , dúo suizo-latinoamericano.

, dúo suizo-latinoamericano. Morat, con su frescura folk-pop colombiana.

El festival también contará con leyendas argentinas como Babasónicos, Divididos, Ciro y los Persas, Fito Páez, Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo, Los Caligaris, Viejas Locas, Airbag y la cantante pop Lali Espósito, entre otros. La grilla se completa con artistas de distintas generaciones y géneros como Dillom, Trueno, Marilina Bertoldi, El Cuarteto de Nos, Turf, Cruzando el Charco y El Plan de la Mariposa, mostrando un cruce musical que va del rock al trap, del indie al blues y de la canción al punk.

Novedades: Plaza Electronic Stage y Abel Pintos

Una de las grandes sorpresas de esta edición será la Plaza Electronic Stage, un espacio ubicado en los bosquecitos del predio que se transformará en pista de baile con DJs de renombre como Kölsch, Franky Wah, Brigado Crew, Pablo Fierro y Matthias Tanzmann.

Otra novedad destacada es la inclusión de Abel Pintos, que llevará su folclore al escenario de Cosquín Rock, fusionando géneros y atrayendo nuevas audiencias al festival.

Cómo conseguir entradas

Los abonos generales y VIP Fanatic ya están disponibles en la venta oficial del Cosquín Rock, con financiación en 12 cuotas sin interés para clientes BBVA.

Con 25 ediciones consecutivas, Cosquín Rock se consolidó como un ritual del verano argentino, combinando música, amistad y experiencias colectivas. En 2026, además de su cita en Córdoba, el festival tendrá una nueva edición en Brasil, ampliando su proyección internacional y reafirmando su relevancia en Latinoamérica.