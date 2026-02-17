Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La edición 26 del Cosquín Rock 2026 cerró con un balance que las autoridades definieron como “relativamente tranquilo”, aunque no estuvo exento de hechos delictivos.

“Si tomamos en cuenta que en las dos jornadas hubo unas 130 mil personas dentro del predio y unas 40 mil afuera del predio, podemos decir que fue un festival relativamente tranquilo… De todos modos, pasaron cosas”, señaló una alta fuente oficial sobre el operativo de seguridad desplegado en el valle de Punilla.

Como ocurre en este tipo de encuentros multitudinarios, los robos de teléfonos volvieron a marcar la estadística. Se radicaron 113 denuncias por sustracciones dentro del predio: 52 en la primera jornada y 61 en la segunda, según difundió el portal La Voz.

No se descarta que existieran más casos bajo la modalidad de hurto que no fueron reportados. En total se registraron al menos 78 presentaciones por distintos episodios, entre ellos robos, hurtos y violencia familiar. El dispositivo dejó 12 detenidos por delitos y uno por contravención. Además, se destacó que no se reportaron heridos por armas blancas ni de fuego.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal informó que la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un control preventivo que derivó en el secuestro de 16 mil dosis de estupefacientes y la detención de seis hombres mayores de edad por infracción a la ley 23.737.

El procedimiento incluyó vehículos identificables, un escáner móvil, personal del equipo táctico, investigadores y guías con canes detectores de narcóticos. Los controles se extendieron tanto dentro del predio como en las inmediaciones y en los accesos por la autovía Punilla y la ruta nacional 38.

De acuerdo con los datos oficiales, se concretaron 946 procedimientos positivos que permitieron incautar 15.872 dosis de marihuana, 152 de cocaína, además de éxtasis, LSD (ácido lisérgico) y popper, entre otras sustancias. También se decomisaron 6,5 kilos de brownies con marihuana, precisó la Policía de Córdoba.

Por último, fuentes policiales y judiciales descartaron la existencia de personas desaparecidas. Aunque en redes sociales circuló la versión de un joven que no regresó a su domicilio, las autoridades confirmaron que ya fue “localizado”.