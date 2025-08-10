Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las 57 universidades de Argentina preparan un plan de lucha para reclamar por un nuevo esquema de financiamiento universitario de parte de Javier Milei. Las medidas están divididas en dos partes: desde hoy al 17 de agosto próximo habrá una semana de paro total de actividades. Luego, desde el 18 de agosto hasta el 7 de septiembre, los docentes concretarán paro de 48 horas todas las semanas en días rotativos.

El reclamo de los universitarios es que el Poder Ejecutivo Nacional destine mayor financiamiento a las casas de altos estudios, aunque hubo avance en el Congreso de la Nación con media sanción, Milei adelantó que vetará la iniciativa parlamentaria.

La tensión entre el Gobierno nacional y los gremios universitarios se profundizó tras la “decisión unilateral del Poder Ejecutivo de otorgar aumentos para el sector de apenas 1,3% en junio, 1,3% en julio, 1,3% en agosto, 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre y 1,1% en noviembre”.

Los universitarios buscan que los salarios le ganen al costo de vida.

“La mayor parte de estos incrementos se abonará de forma diferida, ya que los montos correspondientes a junio, julio y agosto se percibirán recién junto con el salario de agosto”, se informó.

Desde los sindicatos que representan a los trabajadores de las universidades nacionales “advierten que estos porcentajes están muy por debajo de la inflación y no alcanzan a recomponer la pérdida salarial acumulada durante 2024 que según fuentes gremiales estuvo cerca del 70% por debajo de la inflación“.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, sostuvo que “el Gobierno no escucha y continúa asfixiando a los trabajadores universitarios, cuyos salarios están mayoritariamente bajo la línea de pobreza”. Además, advirtió sobre la inviabilidad de “un proyecto de país sin educación, ciencia y salud públicas, ni estudiantes que puedan formarse en una universidad pública y gratuita de calidad”.

Conadu Histórica alertó que registró ¿ unas 10.000 renuncias de docentes.

Desde Conadu Histórica, recientemente alertaron que “desde que asumió Javier Milei no hay paritarias, negando el derecho a la negociación colectiva. Los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria sufren el peor atraso de la historia”.

Además, “se agudiza el vaciamiento de las universidades, tal como expresa el comunicado del CIN que denuncia unas 10.000 renuncias de docentes y dificultades para cubrir las vacantes, mientras las obras sociales caminan a la quiebra, las cajas jubilatorias se licúan y se pone en riesgo la continuidad del ciclo académico 2025 y la vida de la propia universidad”, señaló.