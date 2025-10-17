Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Angustia y desesperación en Chubut: la desaparición de Juana Inés Morales (69 años) y Pedro Alberto Kreder (79 años) de Comodoro Rivadavia, quienes fueron vistos por última vez el pasado sábado, conmueve a toda la provincia y Patagonia.

Hace ya casi una semana fueron vistos a bordo de una camioneta Toyota Hilux en la zona de la Ruta 1 y de Caleta Córdova, pero desde entonces no hay más registros de ambos.

Según la investigación policial, las cámaras de seguridad registraron el vehículo en ruta: a las 09:31 salieron de su domicilio y luego fueron detectados en la rotonda de las rutas 3 y 39, continuando rumbo al Aeropuerto. A las 09:50 se les diviso en la calle Punta Novales, saliendo de Caleta Córdova, en Comodoro.

Este viernes por la tarde, el vehículo fue encontrado en la zona de Rocas Coloradas. Pero el hallazgo no aportó ningún indicio sobre el paradero de la pareja: no había rastros humanos ni pistas claras en el entorno.

La camioneta en la que la pareja viajaba.

El jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha, confirmó que el vehículo fue hallado dentro del área donde se realizaban los rastrillajes, aunque aún no hay rastros de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, desaparecidos desde hace varios días en la zona de Rocas Coloradas.

La Policía de Chubut amplió el operativo de búsqueda: se sumaron equipos de tierra, drones, acompañamiento de aeronaves del Aeroclub, además de coordinar labores con Prefectura Naval para explorar la costa entre Caleta Córdova y Rancho Visser.

Desde el organismo interviniente destacaron que la zona de rastreo no sólo se basa en los registros fílmicos, sino también en movimientos captados por una antena de celular vinculada con Morales.

Mientras tanto, familiares y amigos están desesperados por la situación y aguardan que las autoridades puedan dar con Pedro y Juana.