El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) se ubicó en 2,06 puntos durante agosto de 2026, lo que representa una suba del 6,4 % en comparación con el mes anterior.

Se trata de la segunda mejora mensual sobre la gestión de Milei en lo que va del año —tras el registro positivo de junio—, aunque el indicador muestra una baja interanual del 2,8 % frente a agosto de 2025 y acumula una retracción del 16,5% desde el cierre del año pasado.

El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores sobre un total de 1.000 casos entre el 4 y el 13 de agosto, detalla que el promedio del ICG en lo que va de la actual gestión presidencial se sitúa en 2,36 puntos.

Cuatro de los cinco indicadores que conforman el ICG exhibieron variaciones positivas en el octavo mes del año: eficiencia en la administración registró un incremento del 12,6 %, alcanzando los 2,02 puntos; preocupación por el interés general trepó un 12,8 %, ubicándose en 1,71 puntos; evaluación general del gobierno subió un 7,6 % y llegó a 1,76 puntos; y honestidad: aumentó un 2,7 %, situándose en 2,52 puntos. La capacidad para resolver problemas fue la única dimensión que se mantuvo prácticamente sin cambios, con una leve variación del 0,3% para cerrar en 2,29 puntos.

Datos de la encuesta sobre la gestión de Milei

El informe advierte que los mayores incrementos mensuales se concentraron en sectores específicos, aunque aclara que muchos de estos altibajos responden al margen de error estadístico —particularmente en los grupos con menor tamaño de muestra— tras los movimientos inversos registrados en junio y julio.

El salto más pronunciado se dio entre los jóvenes de 18 a 29 años, segmento que escaló un 66,3%, hasta los 2,80 puntos. También creció un 14,0% en la franja de 30 a 49 años (1,99 puntos), mientras que retrocedió un 2,5% en los mayores de 50 años (2,02 puntos).

El nivel terciario y universitario lideró en volumen con 2,27 puntos (+11,6%), seguido por el secundario con 1,75 puntos (-8,2%). Por su parte, el sector con instrucción primaria experimentó una suba significativa del 19,5%, alcanzando los 1,53 puntos.

El interior del país concentró el nivel más alto de confianza con 2,25 puntos (+7,7%). En el ámbito del Amba, la Ciudad de Buenos Aires registró 1,92 puntos (+0,1%) y el Gran Buenos Aires 1,72 puntos (+5,2%).

Milei y sus predecesores

El ICG durante la presidencia de Javier Milei se mantuvo en niveles relativamente altos, comparables con los valores de Mauricio Macri, y por debajo de los de Néstor Kirchner (las dos presidencias con mayor ICG promedio de las seis anteriores), en el mismo periodo.

En el mes 32 de la actual presidencia, el nivel del ICG es inferior al que obtuvo el gobierno de Néstor Kirchner en el mismo momento de su gestión (2,63; -21,8%). En cambio, el 2,06 de este mes es superior al observado en el mes 32 de los mandatos de Mauricio Macri (1,94; +5,9%), Cristina Kirchner II (1,82; +13,1%), Cristina Kirchner I (1,80; +14,6%) y Alberto Fernández (1,18; +74,1%).

Informe completo del Índice de Confianza en el Gobierno argentino de agosto 2026 – Universidad Torcuato de Tella