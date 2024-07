Crecen rumores de romance entre Javier Milei y Yuyito González En el último tiempo, comenzó a rumorarse que la conductora y el presidente habrían empezado un vínculo afectivo. "Se mensajean'", aseguró la periodista Paula Varela. ¿Qué dijo “Yuyito” González?

Luego de que el presidente Javier Milei y la artista Fátima Flórez confirmaran su ruptura en el mes de abril, los rumores acerca de quién podría ser la próxima primera dama no cesaron. Recientemente, surgió el nombre de una reconocida figura del espectáculo argentino como posible pareja del mandatario: se trata de Amalia “Yuyito” González.

La actriz y conductora de televisión asistió a la presentación del libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” de Milei el pasado 22 de mayo. Durante el evento, coincidieron en el camarín, lo que llevó a especulaciones sobre un incipiente romance.

“Es una persona inteligente y a mí me atrae mucho ese aspecto de un hombre”, dijo “Yuyito” en Mañanísima (El Trece) tras el encuentro. Además, entre risas, comentó que la trataron “como una reina” mientras estaban acompañados de más personas.

La teoría de un vínculo amoroso entre la exvedette y el líder de La Libertad Avanza se potenció después de que Paula Varela, periodista de Socios del Espectáculo (El Trece), asegurara que intercambian mensajes dos veces al día.

“Se mensajean, le coquetea, le pregunta qué hace”, detalló Varela, sugiriendo una conexión especial entre ambos. Sostuvo que el jefe de Estado la invitó a tomar el té en la residencia de Olivos, acompañados por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tiene una buena relación con “Yuyito”.

¿Existe un romance entre Javier Milei y Yuyito González?

Si bien todo parecía indicar que un romance se estaba gestando entre Milei y la conductora, fue la propia “Yuyito” quien lo desmintió. “Ustedes dijeron que hablo. ¿De dónde sacan esas cosas? Encima los datos…dos veces por día”, declaró al cronista de Socios del Espectáculo.

“Yo no dije que hablo. Hay que preguntarle al que hace correr esos rumores. No sé qué decir”, sostuvo, al tiempo que agregó: “Hoy no tengo nada para decir. Si en algún momento tengo les cuento”. No obstante, al dar su opinión del mandatario, aceptó que le parece atractivo: “Me gusta lo que dice, como lo dice. Tengo muchas expectativas puestas en la Argentina”.

Consultada acerca de si estaría abierta a tener un noviazgo con él, confesó: “Yo la verdad te digo que si Dios quiere poner el amor en mi vida, ¿yo qué más puedo pedir? Después de toda mi historia de vida. ¿Quién no quiere conocer al amor de su vida?”.

