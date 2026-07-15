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Al cierre del primer semestre de 2026, las cárceles federales alojan 12.319 personas privadas de libertad, un aumento del 1,3% (153 personas más) respecto a diciembre del año pasado, con una sobrepoblación del 6,8% —es decir, 785 personas por encima de la capacidad declarada—, según el reporte de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).

Situación procesal: más condenados, menos preventivas

El 64,4% de los detenidos (7.927 personas) ya tiene condena firme, mientras que el 35,6% restante (4.391) permanece procesado sin sentencia definitiva. En la comparación semestral creció un 3,2% la cantidad de condenados y bajó un 2,1% las prisiones preventivas. Por jurisdicción: el 51% depende de la justicia nacional, el 44% de la federal y el 5% de provinciales o CABA.

Junio de 2026 concluyó con 12.319 personas detenidas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. FOTO: MATÍAS PELLÓN.

Mujeres, jóvenes y extranjeros

El grupo que más creció fue el de mujeres detenidas: subió un 7,4% hasta llegar a 1.019, sumado a 33 personas travestis y trans; en total representan el 8,5% del total. Más de la mitad de ellas (49,4%) aún no tiene condena —una proporción mayor que en el resto de la población— y la mayoría se aloja en Ezeiza. Se registraron también 11 embarazadas y 18 mujeres con hijos menores bajo custodia.

Por su parte, los jóvenes de 18 a 21 años crecieron un 7,2%: son 297 en total y 7 de cada 10 todavía no tienen condena. Las personas extranjeras representan el 15,9% del total (1.962 casos), con un leve aumento del 1%.

Respecto a unidades locales

El informe detalla que la mayor parte del crecimiento se dio en la Unidad 36 de Santa Fe. No se informaron variaciones específicas para la Unidad 15 de Río Gallegos ni para establecimientos federales en Chubut, aunque el estudio advierte que no incluye cárceles provinciales, comisarías ni centros de menores, por lo que la situación en el sur provincial podría no quedar reflejada en estas cifras.