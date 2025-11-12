Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El básquet adaptado santacruceño atraviesa un presente histórico. CRIGAL, equipo de la Patagonia en Primera División del país, confirmó su clasificación al Final Four y lo hará como mejor clasificado de la temporada. La definición del título será el 22 y 23 de noviembre y el formato prevé cruces de 1.º vs 4.º y 2.º vs 3.º. Así, el conjunto riogalleguense abrirá su semifinal frente al cuarto preclasificado, vigente campeón, en un reto que sintetiza la dimensión deportiva de lo logrado.

El lugar de privilegio no llegó por casualidad. Tras superar el Play-In en el CEPARD y sostener el rendimiento en los cuadrangulares del Súper 8, CRIGAL cerró las semifinales como puntero del ranking nacional. Ese recorrido consolidó una identidad ya conocida por el público local: plantel mayoritariamente formado en la provincia, presencia de atletas del interior y una defensa intensa que le permitió competir de igual a igual con potencias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Mientras ajusta detalles deportivos, el club encara el desafío de siempre para los equipos del sur: financiar la logística. Con el calendario encima, CRIGAL activó una campaña de aportes y puso en marcha una rifa solidaria para cubrir pasajes, alojamiento y alimentación de la delegación. El sorteo está previsto para el 21 de noviembre por Lotería Nacional Nocturna; el alias habilitado es todosxcrigal y el valor del número es de $5.000. Quienes prefieran realizar un apoyo directo pueden hacerlo a la cuenta del club (CBU: 0110433640043314738362, a nombre de Club Río Gallegos de Lisiados).

Antes del viaje, habrá una escala con fuerte sentido de pertenencia provincial. El 15 de noviembre, a las 19, CRIGAL se presentará en la Escuela Provincial N.º 54 de la Cuenca Carbonífera para compartir una jornada con la comunidad y mostrar por qué llega como mejor clasificado. Dirán presente jugadores surgidos en la zona, entre ellos Ciro Cruz, Juan “Pancho” Tamayo y Federico Gaitán, referentes de 28 de Noviembre y Río Turbio.

Más allá del resultado que arrojen las finales, el camino ya dejó una marca: CRIGAL puso a Río Gallegos y a Santa Cruz en la conversación grande del básquet adaptado argentino. Lo hizo con trabajo, continuidad y un compromiso social que trasciende la tabla. En la cancha, buscará traducir el liderazgo del ranking en la pelea por el título. Fuera de ella, la invitación es clara: sumar el apoyo de una provincia que se reconoce en su equipo. Porque este presente, tan propio del sur, también cuenta otra historia posible para el deporte argentino: la de un club que, con identidad y esfuerzo, llegó a la cima y ahora va por la corona.