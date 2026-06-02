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La investigación por la desaparición y el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo caso conmociona a Córdoba y al país, continúa sumando elementos que colocan bajo la lupa a una vivienda ubicada en la capital provincial. Se trata de la casa de Claudio Barrelier, el hombre de 33 años que permanece detenido y es señalado como una pieza clave en la causa.

En las últimas horas se viralizó un impactante video difundido por el periodista Alejandro Pueblas, de América TV, que muestra cómo era la casa de Claudio Barrelier durante los días de partido de Instituto. Mucho antes de quedar en el centro de una investigación criminal que conmociona a Córdoba, el lugar era conocido por funcionar como punto de encuentro de simpatizantes albirrojos en cada jornada futbolera.

Según distintas versiones, allí se reunían grupos de hinchas, incluidos muchos que no tenían entrada o que no podían ingresar al estadio. Las imágenes reflejan el clima que se vivía en la propiedad: cumbia a todo volumen, cerveza, humo de marihuana, banderas de Instituto y baile sobre la calle, en extensas previas que comenzaban horas antes de cada partido.

Hoy, ese mismo inmueble aparece bajo la lupa de la Justicia. Lo que durante años fue escenario de reuniones futboleras se transformó en una pieza clave de la causa que investiga la desaparición y el crimen de Agostina Vega. Las cámaras de seguridad, los registros telefónicos, testimonios y distintas pericias ubicaron a la vivienda en el centro de una investigación que busca esclarecer qué ocurrió con la adolescente la noche en que fue vista por última vez.

La casa, en el centro de la investigación

De acuerdo con los avances de la causa, distintos elementos probatorios ubican a la vivienda como un punto clave para los investigadores. Las cámaras de seguridad, los registros telefónicos, el testimonio de un remisero y diversas pericias realizadas durante la última semana colocaron a la propiedad de Claudio Barrelier en el centro de la investigación.

Según la reconstrucción realizada por los pesquisas, Agostina fue vista por última vez ingresando a la vivienda del acusado. A partir de ese momento se pierde su rastro. La principal hipótesis que maneja la Fiscalía es que el crimen se habría cometido en ese lugar.

El vínculo con la hinchada de Instituto

La repercusión del caso también alcanzó al ámbito futbolístico. En las últimas horas trascendió el vínculo de Barrelier con sectores de la hinchada de Instituto, situación que generó múltiples reacciones entre los simpatizantes del club.

Incluso, una facción de la barra emitió un comunicado público en el que tomó distancia del acusado y manifestó su repudio a los hechos que son materia de investigación judicial.