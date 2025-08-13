Crimen de Diego Fernández Lima: piden indagar a Cristian Graf por el crimen de su ex compañero El fiscal de la causa requirió que el sospechoso por el crimen del joven hallado enterrado sea interrogado por los delitos de "encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia”.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fiscal a cargo de la investigación por el crimen de Diego Fernández Lima, pidió que Cristian Graf sea citado a indagatoria en el marco de la causa por el macabro hallazgo del cuerpo del adolescente de 16 años, enterrado en una casa del barrio porteño de Coghlan.

En su presentación, Martín López Perrando solicitó que el excompañero de colegio de la víctima, que desapareció en 1984, sea indagado, ya que lo considera autor de los delitos de “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia”, y que “buscó silenciar el crimen de Diego Fernández”.

El representante de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 aseguró que “si bien no fue posible determinar fehacientemente la autoría del homicidio de Diego Fernández, sí pudo acreditarse que efectivamente la víctima fue asesinada y ocultada en el interior de la finca que habitó y habita” el sospechoso.

Además, para el funcionario judicial, Graf “inmediatamente luego del hallazgo de los restos practicó diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad”.

“Realizó manifestaciones tendientes a desviar la investigación desde su génesis -momento del hallazgo de los restos óseos- con la inequívoca finalidad de garantizar la impunidad de su/s autor/es”, precisó en su presentación formal.

“Al momento en que se iniciaron los trabajos de excavación en el domicilio lindero a su finca se mostró preocupado, temeroso de que la verdad saliera a la luz”, agregó en el escrito el representante del Ministerio Público Fiscal.

Los restos del joven de 16 años desaparecido fueron hallados el pasado 20 de mayo en el patio de una propiedad familiar del sujeto, quien además fue compañero de Fernández Lima en la secundaria. El caso despertó gran interés porque la vivienda está ubicada al lado de donde vivió Gustavo Cerati.

Por el momento, no se dictó ninguna imputación ni medida restrictiva contra Graf, aunque las sospechas aumentan debido al hallazgo de los restos en una propiedad que pertenece a su familia desde la década de 1970.