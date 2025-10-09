Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El caso que conmocionó a Florencio Varela sigue sumando datos clave. Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, acusado por el triple asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ingresó al país el pasado 28 de agosto proveniente de Uruguay. Según el informe policial, el sospechoso llegó acompañado de dos personas y viajaron juntos en Buquebus.

Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

“El informe indica que se visualizan tres individuos masculinos caminando sobre la vereda de la Avenida Antártida Argentina, en dirección al ingreso de la playa de estacionamiento, quienes serán identificados como NN1, NN2 y NN3”, detalló la Policía de la Ciudad, señalando que ahora buscan identificar a los acompañantes de Pequeño J para determinar posibles vínculos con los crímenes.

Identificación de prófugos

En paralelo, la Policía de la provincia de Buenos Aires logró identificar a dos prófugos vinculados al caso. Se trata de Alex Roger Ydone Castillo y David Gustavo Morales Huamani, alias “El Loco David” o “Tarta”. Las fuerzas de seguridad también buscan a Manuel David Valverde Rodríguez, tío de Pequeño J, identificado gracias al testimonio de Celeste Guerrero, una de las detenidas que decidió romper el pacto de silencio.

Investigación en curso

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los vínculos de los acompañantes de Pequeño J con los asesinatos de Brenda, Morena y Lara. Los investigadores revisan cámaras de seguridad, registros de viaje y testimonios de testigos para determinar si hubo complicidad en el crimen narco que sacudió a la provincia de Buenos Aires.

El proceso de extradición desde Perú sigue su curso, mientras la Justicia argentina prepara los cargos contra Pequeño J y sus posibles cómplices. La prioridad de los investigadores es completar la identificación de los involucrados y reunir pruebas que permitan avanzar con los arrestos restantes.