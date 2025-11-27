Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó una caída generalizada en las ventas de los principales canales comerciales durante septiembre de 2025. El retroceso alcanzó tanto a supermercados como a mayoristas, y se verificó en las comparaciones interanual y mensual, incluso al ajustar los valores por la inflación.

Según el organismo, la tendencia confirma una contracción del consumo real, vinculada a la pérdida de ingreso disponible de los hogares. Un informe del Cepec señala que el deterioro impacta con mayor fuerza en los mayoristas, aunque también afecta -en menor medida- a los supermercados.

Supermercados: ventas en retroceso

El Índice de ventas totales a precios constantes de los supermercados -que mide el volumen físico vendido, sin efecto inflacionario- mostró en septiembre una caída del 0,8% interanual. Frente a agosto, la variación también fue negativa, con un descenso del 0,2%.

No obstante, el acumulado entre enero y septiembre de 2025 mantiene un avance del 2,7% respecto del mismo período del año anterior.

En términos nominales, las ventas sumaron $1.962.363 millones, lo que representa un incremento del 23,8% interanual. Sin embargo, con una inflación del 31,8% en el mismo período, queda en evidencia la pérdida del poder adquisitivo y el retroceso del consumo real.

Entre los rubros con mayores aumentos nominales frente a septiembre de 2024 se destacaron:

Indumentaria, calzado y textiles (+53%)

Carnes (+45%)

Alimentos preparados y rotisería (+35%)

Otros (+35%)

En cuanto a los medios de pago, continúa el predominio de los instrumentos digitales. Las tarjetas de crédito concentraron el 44% de las operaciones, seguidas por las tarjetas de débito (26%), el efectivo (16%) y otros medios (13%).

En tanto, el sector mayorista mostró un retroceso aún más marcado. El índice de ventas a precios constantes cayó 13% interanual en septiembre, mientras que la comparación mensual reflejó una contracción del 5% respecto de agosto.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las ventas mayoristas muestran una caída del 7% en relación con el mismo período de 2024, profundizando el cuadro general de contracción del consumo.