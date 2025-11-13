Your browser doesn’t support HTML5 audio
El empresario automotriz Cristiano Rattazzi estuvo presente en la 31° Conferencia Industrial Argentina organizada por la Unión Industrial (UIA), donde expresó su apoyo a las políticas del gobierno de Javier Milei.
Entrevistado por La Opinión Austral sobre este escenario a debatir, posiblemente en sesiones extraordinarias en el mes de diciembre, manifestó: “Es impresionante las inversiones que están ahí listas para entrar” al país.
Al respecto, Rattazi detalló: “Cinco mil millones en minería, Vaca Muerta tiene todavía inversiones extraordinarias, en el campo va a haber una productividad fuertísima y en la industria hay muchas inversiones”.
Sin embargo, el empresario reconoció que los empresarios miraban con desconfianza el escenario electoral y el clima “destituyente” que había entorno al gobierno de Javier Milei. Pero “con la fuerza de la victoria de La Libertad, la verdad que estoy mucho más optimista”, señaló.
Por otro lado, sobre la industria automotriz, Rattazi indicó: “Tiene un problema mundial, entre electrificación y no electrificación, con qué velocidad, híbrido, hidrógeno que ahora todos se tiraron para atrás, motores tradicionales, diesel, naftero”, en síntesis, “hay una confusión grande mundial”, aunque “Argentina hará su parte”.
