Durante una intervención a distancia en el 52° Congreso Nacional del gremio bancario, Cristina Fernández de Kirchner volvió al centro del debate político. A través de un mensaje de audio, la ex mandataria denunció que en apenas mes y medio “se esfumaron 4.000 millones de dólares. Por eso decidieron meterme presa y sacarme de la cancha”, afirmó en referencia a la intención de apartarla del escenario político.

En su discurso, la ex jefa de Estado advirtió que el panorama macroeconómico es “caótico” y que a nivel social, la situación “es una tragedia”. Según precisó, el déficit en la cuenta corriente supera los 5.000 millones de dólares, producto del aumento en las importaciones, el gasto en turismo internacional y el pago de obligaciones externas. A esto se suma -indicó- la fuga de capitales personales luego del levantamiento del cepo cambiario.

Tras agradecer el respaldo recibido en la movilización del 18 de junio en Plaza de Mayo, la ex vicepresidenta apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “No logró obtener la calificación necesaria para seguir endeudando al país. Mejor así, porque solo hubiese empeorado las cosas”.

También remarcó la crítica situación social que atraviesan millones de hogares: “Más de la mitad de las familias no llega a fin de mes. Se endeudan para alimentarse, no para vacacionar ni cambiar el auto. Hay dos Argentinas: una que puede viajar, y otra que no alcanza ni para la comida”.

En un encendido mensaje político, Cristina denunció haber sido excluida de la institucionalidad democrática. “Tanta inversión en perseguirme para que Milei llegue al poder y arrase con derechos, puede que haya sido en vano”, ironizó.

El congreso sindical, convocado bajo el lema “Construir Unidad”, reunió a 140 congresales de 53 seccionales y a más de mil delegados de todo el país. El titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, encabezó el encuentro en medio de una fuerte crisis económica y tensiones sociales crecientes.