Cristina Fernández de Kirchner publicó un posteo en su cuenta de la red social X, tras el multitudinario acto en su apoyo en la Plaza de Mayo y el resto del país. e

“Quiero compartir con ustedes el mensaje que ayer dirigí a mis compatriotas cuando se movilizaron en la Plaza de Mayo y en distintos puntos del país”, dijo la expresidenta, en una publicación en la que adjunta el video completo del acto de este miércoles en la Plaza de Mayo.

El video replica su mensaje reproducido durante la manifestación: “Quiero contarles que lo que más me gustó es escucharlos cantar otra vez vamos a volver. No lo hacíamos desde hace mucho tiempo. Me gusta ese vamos a volver porque revela una voluntad, de tener un país con argentinos que comen cuatro veces al día, que tengan computadores, puedan ir a la escuela, puedan comprar un auto con el esfuerzo de su trabajo. Un país en donde los jubilados tengan remedios”, sostuvo.

En ese sentido y tras la ratificación de su condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dijo que “pueden encerrarme a mí pero a no todo el pueblo argentino“.

La titular del PJ pidió por un plan en donde “los pibes puedan comer cuatro veces al día” y “los laburantes lleguen a fin de mes”. Además, hizo una crítica al modelo económico del Gobierno de Javier Milei: “¿Cómo se sostiene un modelo económico que la gente tiene que tarjetear para comprar comida?”.

“Ese país no fue ninguna utopía, lo vivimos durante 12 años y lo dejamos desendeudado, como las empresas y a las familias. Es increíble lo que han hecho, destruyeron todo”, definió.

Finalmente la ex presidenta Cristina Kirchner afirmó esta tarde que el peronismo “defenderá la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos” y reafirmó que ella acompañará “desde la trinchera que sea, voy a estar ahí con ustedes. Porque tenemos algo que ellos no tienen: pueblo, memoria, historia y patria”,concluyó.