Cristina Fernández de Kirchner saludó a militantes a tres años del intento de magnicidio en su contra

Cristina Fernández de Kirchner apareció este lunes por la tarde en el balcón de su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, para saludar a los militantes que se acercaron al cumplirse tres años del atentado en su contra, ocurrido en septiembre de 2022.

La ex mandataria salió minutos después de las 19 y, con gestos y sonrisas, agradeció los cánticos y muestras de apoyo. La movilización había comenzado más temprano, con columnas que partieron desde distintos puntos de la Ciudad, incluida La Cámpora, que marchaba desde el centro hacia la vivienda ubicada en San José al 1100.

La concentración reunió principalmente a jóvenes militantes, que entonaron consignas en respaldo a la ex presidenta. Aunque el acto no contó con discursos, el saludo de Cristina desde el balcón fue interpretado como un gesto hacia la militancia, que la acompañó en cada aniversario del intento de asesinato.

Mientras tanto, el proceso judicial por el intento de magnicidio se encuentra en su etapa definitoria. En su alegato, la fiscal Gabriela Baigún acusó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte de tentativa de homicidio triplemente agravado y portación ilegal de arma de guerra. Solicitó para ellos penas unificadas de 19 y 14 años y dos meses, respectivamente.

En cambio, pidió la absolución de Nicolás Carrizo, quien ya fue excarcelado tras considerar la querella que no había elementos suficientes para condenarlo. El propio Carrizo pidió “sinceras disculpas” a Cristina Kirchner y negó haber tenido conocimiento del plan de Sabag Montiel y Uliarte.

Por su parte, la querella que representa a la ex presidenta solicitó 15 años de prisión para ambos acusados como coautores del ataque. El veredicto del Tribunal Oral Federal N°6 se conocerá en las próximas semanas.