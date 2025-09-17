Cristina Kirchner celebró el rechazo a los vetos de Javier Milei: “En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas” La exmandataria salió a su balcón para festejar la decisión del Poder Legislativo con cientos de personas que se acercaron a su dirección en el marco de la Marcha Federal Universitaria.

Una multitud de estudiantes y docentes universitarios se congregó este martes en San José 1111 para compartir con Cristina Fernández de Kirchner la reciente victoria legislativa en defensa de la Universidad Pública y la salud infantil.

El encuentro se produjo luego de que la Cámara de Diputados de la Nación rechazara los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia en Pediatría, marcando un triunfo significativo para la educación superior y la salud pública en Argentina.

La expresidenta saludó a los presentes desde su balcón y celebró la jornada como un ejemplo de lucha colectiva: “En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública”, expresó la ex mandataria en sus redes sociales.

A pesar de cumplir una condena de seis años de prisión domiciliaria por la Causa Vialidad, Cristina salió a su balcón para compartir con la multitud la alegría por la victoria legislativa, en un claro respaldo a la educación superior y los derechos sociales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se pronunció sobre el hecho, destacando que “el pueblo está de pie y, de manera multitudinaria, volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”.

Mientras tanto, el Senado de la Nación ya fijó fecha para tratar el veto de Milei a la ley de reparto de ATN, lo que promete mantener la atención sobre las políticas educativas y de salud pública en los próximos días.