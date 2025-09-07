Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fuerza Patria se impone en las elecciones bonaerenses de este domingo, llevándose con comodidad la primera y tercera secciones, las de mayor cantidad de votantes, y también triunfando en la segunda, cuarta, séptima y octava. En este contexto, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció en redes sociales y destacó: “Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo”.

Mediante su cuenta de X, la exmandataria envió un mensaje directo al presidente Javier Milei, a quien días atrás tildó de “cobarde y baja estofa” por sus cánticos contra Néstor Kirchner durante un acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno.

“¿Viste Milei?… Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco“, señaló.

Además, se refirió a la polémica que envuelve al oficialismo por la difusión de los audios de Diego Spagnuolo y Karina Milei, en el marco de las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)…”, agregó CFK.

En otro tramo de su posteo, expresó: “Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111”, en alusión al domicilio donde cumple prisión domiciliaria.

Y cerró: “Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca! (…) Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero'”.

