Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al cruce de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el polémico operativo montado frente a su vivienda en el barrio porteño de San Telmo. Con un mensaje cargado de críticas y apelando a la militancia kirchnerista, la ex mandataria pidió trasladar el banderazo previsto para este viernes hacia el Parque Lezama, en un intento por descomprimir un escenario que, según sus palabras, fue deliberadamente provocado para generar caos y conflicto.

Durante la madrugada, y según denunció Fernández de Kirchner a través de sus redes sociales, efectivos de las fuerzas federales se hicieron presentes en el edificio ubicado en San José 1111 sin orden judicial y, a su entender, en un accionar “completamente ilegal”.

Para la ex presidenta, el despliegue de uniformados y vallas tuvo como único fin “provocar conflictos que, hasta ahora, nunca sucedieron”. En un tono firme y visiblemente molesta, calificó a Bullrich como “una mujer nefasta y capaz de cualquier cosa”, asegurando que su accionar responde a la intención de “generar caos para tener protagonismo” y servir de pantalla para “ocultar el desastre económico y social que vive nuestro país y sufre nuestro pueblo”.

Cristina trató a Bullrich como “una mujer nefasta y capaz de cualquier cosa”.

El reclamo de Cristina no se detuvo allí. En el mismo mensaje instó a sus seguidores, que se habían autoconvocado para expresarle su apoyo en la tradicional fecha patria, a evitar concentrarse frente a su domicilio y, en cambio, dirigirse al auditorio de Parque Lezama. “Les pido sabiduría y templanza. Sé que la tienen. No seamos ingenuos ni funcionales a la provocación de la Señora Violencia”, expresó en clara alusión a Bullrich. Con un toque de cercanía y apelando al sentimiento popular, destacó: “Tenía muchísimas ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente para esta que va a ser una larga marcha en el tiempo es que redireccionen el banderazo. Que además es un lugar hermoso y hay un solazo peronista y maravilloso. Y, quien te dice… por ahí nos volvemos a comunicar en Parque Lezama”.

La ex presidenta, que actualmente cumple prisión domiciliaria dispuesta por el Tribunal Oral Federal N°2, también aprovechó la ocasión para volver a cuestionar las restricciones impuestas a su régimen de visitas. Según relató en un posteo en X (ex Twitter), toda persona que desee visitarla y no pertenezca a su núcleo familiar, ni sea parte de su defensa o equipo médico, debe solicitar autorización al Tribunal y aguardar la correspondiente aprobación. Un mecanismo que Fernández de Kirchner tildó de “régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles”. Con su habitual tono irónico, añadió: “De mis derechos políticos, mejor ni hablemos. Te la debo”.

En tanto, sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ya interpusieron los recursos correspondientes para impugnar la decisión judicial, que consideran lesiva de los derechos y garantías que asisten a la ex mandataria.