La expresidente Cristina Fernández de Kirchner respondió al actual mandatario argentino, luego de que Javier Milei la haya responsabilizado por haberse aumentado el sueldo un 48%.

“Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, escribió en la red social X, Cristina Fernández de Kirchner.

El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció la cancelación de un aumento del 48% destinado al personal jerárquico del Poder Ejecutivo. Este incremento, que fue otorgado por decreto el 29 de febrero, fue expuesto públicamente por una denuncia de la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, en medio de la controversia sobre las dietas de los miembros del Congreso.

Milei atribuyó la responsabilidad de este aumento a una normativa establecida por Cristina Kirchner en 2010, que dictaminaba que los cargos políticos debían percibir salarios superiores a los empleados de la Administración Pública. Aunque el decreto lleva su firma, el presidente afirmó desconocer su existencia.

En un comunicado en su cuenta de X, Milei expresó su rechazo a estas prácticas y prometió revertir la situación: “Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”.

La diputada Tolosa Paz había denunciado el aumento del 48% entre enero y febrero para el personal jerárquico, criticando la supuesta contradicción entre este incremento y el discurso de austeridad de Milei. Además, compartió una tabla ilustrativa que detallaba los sueldos de los principales escalafones, destacando el aumento considerable en los ingresos del Presidente y otros cargos.

Los posteos de Tolosa Paz fueron respaldados por el ex presidente Alberto Fernández.