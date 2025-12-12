Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este jueves con un extenso mensaje publicado en su cuenta de X en el que cuestionó con dureza el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei. El posteo fue difundido desde su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Recoleta, donde se recupera de una intervención quirúrgica reciente.

El mensaje llega luego de que el INDEC informara que la inflación de noviembre fue del 2,5%. “Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%”, comenzó la exmandataria, quien rápidamente puso en duda la sostenibilidad del plan económico.

Cristina señaló que la baja del índice se da “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias”. Además, mencionó el “nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares”, “la ayuda de Trump” y las decisiones del ministro Luis “Toto” Caputo, a quien acusó de seguir tomando deuda en dólares.

“¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, se preguntó la exjefa de Estado, retomando un rol más activo en redes luego de varios meses sin publicaciones políticas de este tipo.

También comparó el dato actual con el de noviembre de 2015, durante el final de su mandato: “La inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…”.

La publicación incluyó además una crítica a dirigentes de la oposición de aquel entonces, acompañada por una foto a la que alude irónicamente como “los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre)”.

En su mensaje, Cristina reivindicó logros de su gestión, entre ellos “los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina”, el plan Conectar Igualdad, el acceso a medicamentos y pensiones, y el desarrollo satelital. “Para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…”, cerró.