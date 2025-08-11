Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cristina Kirchner reapareció públicamente con un mensaje dirigido a militantes de La Cámpora, en el marco de la inauguración de una Unidad Básica en la localidad de General Cerri, partido de Bahía Blanca. El local fue bautizado “Cristina Libre” y abrió sus puertas este fin de semana.

Cristina, actual titular del Partido Justicialista a nivel nacional, envió sus palabras desde su casa del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. La comunicación se dio luego de conversar con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien le informó sobre la actividad partidaria en el sur bonaerense.

En su mensaje, la exmandataria destacó que la apertura de un local político es un acto fundamental para la militancia. “Lo importante es abrir un espacio concreto, un espacio físico donde los ciudadanos y militantes puedan reunirse, hablar, discutir, debatir, enojarse, pelear y volver a hablar”, dijo, subrayando la importancia del intercambio político presencial, de acuerdo a lo informado por BAE Negocios.

Cristina aprovechó para criticar al presidente Javier Milei, al recordar que vetó la ayuda destinada a Bahía Blanca tras las recientes emergencias que atravesó la ciudad. “Es una localidad doblemente castigada por Milei”, remarcó, vinculando la decisión del Gobierno nacional con el contexto en que se inaugura la Unidad Básica.

La exjefa de Estado también hizo hincapié en el valor del trabajo en equipo y los proyectos colectivos. “Siempre creímos en eso”, aseguró, señalando que el debate interno y la organización comunitaria son herramientas clave para construir alternativas políticas.

En el plano más personal y político, recordó los inicios de la presidencia de Néstor Kirchner en 2003. Relató que, en ese momento, Argentina estaba “endeudada, vaciada y con una sociedad absolutamente escéptica y desesperanzada”, pero que lograron “construir otra Argentina” a través de un proyecto conjunto.

Cristina calificó esa etapa como “los años felices de los argentinos, por lo menos de las últimas décadas”, reivindicando los logros de las gestiones kirchneristas. El mensaje cerró con un llamado a la militancia. “Muchas gracias y a trabajar y militar mucho”, concluyó la expresidenta, dejando en claro que su mirada sigue puesta en la participación política activa y en la organización territorial del peronismo.