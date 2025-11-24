Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cristina Fernández de Kirchner renovó sus críticas al Gobierno de Javier Milei. Desde el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, la ex presidenta envió un audio al 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Corrientes y afirmó que su “proscripción es disciplinadora”. “A la Argentina la están liquidando”, remarcó.

El mensaje, de seis minutos, fue difundido en la actividad denominada “Plaza Cristina Libre”, que reunió a integrantes de organizaciones sociales, sindicales y agrupaciones feministas. Allí, la ex mandataria agradeció el apoyo y vinculó su situación judicial con el deterioro económico y social del país.

En el comienzo del audio, Cristina Kirchner sostuvo que su detención en la causa Vialidad “no es un hecho aislado” y aseguró que no es la única privada de su libertad en el contexto actual. “La libertad no es caminar por la calle; es poder decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo en un país verdaderamente libre”, señaló.

En ese marco, denunció que “hoy hay millones de argentinos endeudados, hipotecados, privados de la libertad de decidir”, y criticó que el país tampoco puede “decidir nada a favor de su pueblo”. También advirtió que cada vez hay menos tiempo para la familia y menos oportunidades de acceder a una vivienda, un auto o unas vacaciones.

La ex vicepresidenta afirmó que su prisión domiciliaria se convirtió en “la metáfora perfecta y disciplinadora” de una Argentina que ve “liquidadas” sus posibilidades de desarrollo y crecimiento económico. “Va a depender del esfuerzo y el trabajo que hagamos en convencer al resto de los argentinos de que se merecen una vida mejor. Nadie se salva solo”, expresó.

Corrientes fue sede este fin de semana del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que se desarrolla hasta el lunes bajo el lema “Contra la trata y por la memoria de quienes faltan”. Militantes y organizaciones de todo el país participaron de diversas actividades, talleres y espacios de debate marcados por la fuerte impronta política.