La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a criticar con dureza el juicio de la Causa Cuadernos, al afirmar que en la Argentina “no hay Estado de derecho”. Lo hizo mediante un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de X, horas antes de una nueva audiencia vinculada al expediente que investiga presuntos pagos de coimas durante su gobierno.

“Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una”, escribió la ex mandataria. Comparó el desarrollo del caso con “esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guion”.

Cristina Kirchner aseguró que las pericias oficiales sobre los cuadernos “confirmaron” que los documentos “no fueron escritos, sino fabricados”. En ese sentido, recordó que la semana pasada el juez federal Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, quien entregó los cuadernos, por haberlos “adulterado y reescrito”.

Además, cuestionó la cadena de entrega original del material. Según mencionó, la “versión oficial” publicada por el diario La Nación sostiene que Bacigalupo entregó los cuadernos al periodista Diego Cabot, quien luego los llevó “directamente” al fiscal Carlos Stornelli. “¡Un escándalo!”, calificó la ex presidenta. También recordó lo que define como “extorsiones, amenazas y torturas” que atribuye tanto a Stornelli como al fallecido juez Claudio Bonadío.

“¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?”, se preguntó Cristina en su publicación.

Hacia el final del mensaje, la ex presidenta amplió su crítica hacia la situación económica actual. Señaló que, según datos de ventas del Cyber Monday, el papel higiénico fue el producto más vendido en Mercado Libre. “Sí, así como lo leés… Puesto número uno en compras”, sostuvo. Y comparó este panorama con 2015: “Pensar que a esta altura del año los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones”.

Cerró su mensaje con ironía: “Lo dicho: si no hay pan, que haya circo… o papel higiénico”.