Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La expresidenta y exvicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a ser protagonista en la noche electoral. Esperó los resultados de las elecciones legislativas en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Recoleta, donde cumple arresto domiciliario.

Cerca de las 21.45, cuando los primeros cómputos oficiales confirmaban una tendencia favorable a La Libertad Avanza (LLA), Cristina salió al balcón sonriente y saludó a los militantes que se encontraban en la calle. Incluso se la vio bailando al ritmo de la murga que animaba la vigilia, mientras los cánticos resonaban entre los edificios.

El gesto y el clima entre la militancia

El ambiente festivo duró poco. Apenas nueve minutos después de haber salido, Cristina Fernández de Kirchner se retiró al interior del departamento. En ese momento, los militantes comenzaron a recibir los resultados oficiales que confirmaban la derrota de Fuerza Patria, el espacio peronista que había impulsado la expresidenta en esta elección de medio término.

Las luces del departamento permanecieron apagadas hasta las 21.39, y en la calle, el ánimo cambió abruptamente. Los parlantes se apagaron y los cánticos fueron reemplazados por un silencio expectante. Con la tendencia ya marcada, el desencanto se hizo visible entre los presentes.

Repercusiones políticas y gestos previos

Durante la campaña, Cristina Kirchner había jugado un rol clave en la interna del peronismo, marcando la cancha desde su domicilio de San José 1111. Desde allí recibió a Jorge Taiana y Mariano Recalde, los principales candidatos de Fuerza Patria en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, en un gesto que buscó unificar al espacio y mostrar respaldo político.

Sin embargo, los resultados no acompañaron al sector kirchnerista. El avance de La Libertad Avanza, que se consolidó como primera fuerza a nivel nacional, dejó en una posición difícil al peronismo y a los referentes que habían apostado por una estrategia de reconstrucción en torno a la figura de la expresidenta.