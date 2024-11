Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Visité la empresa Vetrano SACIFI, una pyme industrial de Avellaneda y conversé con empresarios pyme de la provincia de Buenos Aires, que me contaron la situación que están atravesando como consecuencia de las políticas de Milei: caída de la producción por el freno del consumo y de las ventas, tarifazos impagables y el efecto destructivo de la apertura de las importaciones”, contó la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acompañada del ex titular de YPF, Pablo González.

Durante el encuentro, organizado por el Movimiento Productivo 25 de Mayo, manifestó que “el verdadero problema que hoy tiene la Argentina es la deshumanización. Más allá de las cuestiones. Obviamente que tenemos la industria y el proceso de desindustrialización que hay con una apertura indiscriminada”, aclaró frente a un centenar de empresarios, entre los que se encontraba Sebastián Ferreyra.

“Este modelo es como el yogurt, tiene fecha de vencimiento”, aseguró la dos veces presidenta de la Nación al cruzar las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, y planteó que “no podemos sentarnos a esperar, debemos articular a todos los sectores damnificados en un gran movimiento patriótico para construir una alternativa”.

La recorrida ocurrió poco antes de que Cristina fuera proclamada presidenta del Partido Justicialista, tras la decisión de la jueza electoral María Servini de desestimar la lista de Ricardo Quintela.