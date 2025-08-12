Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mes de agosto dejará en Santa Cruz y el resto del país uno de los fines de semana largos más particulares del año, con tres días seguidos de conmemoraciones: el viernes 15, feriado nacional trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín; el sábado 16, feriado provincial por San Juan Bosco; y el domingo 17, fecha original del homenaje nacional.

Con ese bloque de descanso concluido, la atención se traslada a la segunda mitad del año, en la que todavía restan varias fechas significativas marcadas por la Ley 27.399 y normativas provinciales. En esta parte del calendario, los feriados suelen coincidir con días laborables estratégicos que permiten planificar escapadas o actividades locales.

El próximo feriado después del 17 de agosto se dará en el mes de octubre, uno de los más esperados por generar otro fin de semana largo en gran parte del país. Se trata del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, establecido originalmente el 12 de octubre, pero que este año cae en domingo, por lo que no se trasladará según la disposición oficial para 2025.

Esto significa que, tras el fin de semana largo de agosto, habrá un período de casi dos meses sin feriados nacionales laborables, lo que podría impactar en el sector turístico y en la planificación de actividades familiares o escolares. Sin embargo, en algunas provincias, como Santa Cruz, se sumarán otras fechas de alcance local que mantendrán la dinámica de celebraciones y actos institucionales.

Entre ellas se encuentra el 27 de octubre, feriado provincial en Santa Cruz por el aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, que este año caerá en lunes, configurando un fin de semana largo exclusivamente en la provincia.

