Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jueves 11 de septiembre de 2025 no se dictarán clases en todo el país, según anunció el Gobierno de Javier Milei, generando dudas sobre si se trata de un feriado nacional. La medida se toma en conmemoración del Día del Maestro, en honor a Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “Padre del Aula”, fallecido en 1888.

Aunque no es feriado nacional, la fecha será un día de asueto exclusivo para docentes de todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario, terciario y universitario. Para el resto de las actividades, incluidos comercios y oficinas, será una jornada laboral habitual.

De acuerdo con el calendario escolar 2025, los estudiantes retomarán las clases con normalidad el viernes 12 de septiembre. El próximo feriado nacional será el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año se traslada al viernes anterior al caer domingo, extendiendo el fin de semana largo.

Próximos feriados nacionales 2025

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

25 de diciembre: Navidad

El anuncio busca brindar claridad a docentes y alumnos sobre la planificación de clases y actividades, evitando confusiones sobre celebraciones y días de asueto.