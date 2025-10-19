Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego del fin de semana largo de octubre, que permitió disfrutar del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, muchos argentinos se preguntan cuándo será el próximo feriado. La respuesta se encuentra en noviembre: se aproxima un fin de semana extralargo de cuatro días, pensado para actividades al aire libre y escapadas cortas.

El fin de semana largo de octubre se llevó a cabo gracias a la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, que trasladó el feriado originalmente previsto para el domingo 12 de octubre al viernes 10, generando un descanso extendido de tres días.

Cuándo será el próximo fin de semana largo en 2025

El próximo feriado nacional es el Día de la Soberanía Nacional, conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845 en el río Paraná para frenar el avance de tropas extranjeras. Aunque la fecha oficial es el 20 de noviembre, se trasladará al lunes 24 de noviembre, creando un fin de semana extra largo.

Este fin de semana extralargo se extenderá desde el viernes 21, día declarado no laborable en todo el país, hasta el lunes 24, incluyendo un puente oficial con fines turísticos y el feriado nacional.

Fines turísticos: una estrategia del Gobierno

La Ley 27.399 establece que puede haber hasta tres feriados puente por año, que suelen caer lunes o viernes para incentivar el turismo interno. En 2025, uno de estos puentes coincide con el viernes 21 de noviembre, ofreciendo a los argentinos cuatro días consecutivos de descanso.

Estas medidas buscan dinamizar la economía regional, especialmente en destinos turísticos y gastronómicos, y permiten que familias y viajeros puedan planificar escapadas antes del cierre del año.

Planificación y actividades durante el fin de semana largo

Con un nuevo fin de semana largo confirmado, los argentinos comienzan a organizar viajes, reservas de alojamiento y actividades recreativas. Los destinos más elegidos suelen ser la Patagonia, la Costa Atlántica y las regiones del Noroeste argentino, donde la combinación de naturaleza, cultura y gastronomía atrae turistas de todo el país.

Ya sea para descansar, viajar o compartir tiempo en familia, el próximo feriado de noviembre de 2025 promete convertirse en una oportunidad ideal para aprovechar el turismo interno y disfrutar de días libres antes del cierre del año.