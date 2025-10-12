Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después del feriado del 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, muchas personas comenzaron a preguntarse cuándo será el próximo feriado nacional en Argentina y si habrá oportunidad de disfrutar otro fin de semana largo.

Según lo confirmado por el calendario oficial de feriados 2025, el próximo descanso llegará en noviembre. Se trata del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre, pero que este año se traslada al lunes 24, generando así un fin de semana largo de tres días.

Además, el viernes 21 de noviembre será un día no laborable con fines turísticos, por lo que algunas personas podrían disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, dependiendo de la decisión de cada empleador.

Qué feriados quedan en 2025

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio del Interior, aún restan cuatro fechas destacadas en el calendario nacional antes de que termine el año:

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (inamovible).

Con estas fechas, el último fin de semana largo de noviembre se presenta como una oportunidad ideal para planificar una escapada o descanso antes de las celebraciones de fin de año.

Diferencias entre feriado nacional y día no laborable

En Argentina, existe una diferencia importante entre un feriado nacional y un día no laborable. Un feriado nacional es una jornada de descanso obligatorio para todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado. Si un empleado presta servicios en un feriado, el empleador debe abonar pago doble por esa jornada.

En cambio, un día no laborable tiene un carácter optativo. La empresa o institución puede decidir si concede el día libre o si requiere que el personal trabaje de manera habitual. En este caso, el trabajador cobra su salario normal, sin recargo adicional.

Lo que viene en el calendario

Con el feriado de noviembre a la vista, los argentinos podrán disfrutar de uno de los últimos fines de semana largos del año. Luego llegarán las celebraciones de diciembre, que marcan el cierre del calendario oficial de 2025 y anticipan el comienzo de la temporada de vacaciones.

El próximo fin de semana largo será, sin dudas, una oportunidad para descansar, viajar o compartir tiempo con la familia antes del cierre del año laboral y escolar.