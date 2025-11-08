Cuándo hay asueto por el Día del Empleado Municipal El Día del Empleado Municipal se conmemora cada 8 de noviembre en la Argentina, en homenaje a quienes trabajan en la administración y gestión de los municipios. Este año, al caer sábado, varias intendencias trasladaron el asueto al lunes 10 de noviembre, mientras que otras mantienen la jornada laboral habitual.

Cada 8 de noviembre, en todo el país, se rinde homenaje a los empleados municipales, trabajadores esenciales en la atención al vecino, la gestión administrativa y el mantenimiento urbano de cada ciudad. La fecha recuerda la creación, en 1959, de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA), una entidad gremial que nació durante el gobierno de Arturo Frondizi.

La iniciativa fue impulsada por Gerónimo Izetta, dirigente de Avellaneda y secretario general de la Federación Municipal de la Provincia de Buenos Aires. Su propósito era unificar los reclamos y fortalecer los derechos laborales de los empleados municipales bajo una misma estructura gremial, dentro del movimiento sindical de las históricas 62 Organizaciones peronistas.

Con el paso del tiempo, la fecha se consolidó como un reconocimiento a quienes garantizan el funcionamiento cotidiano de los municipios, sosteniendo los servicios locales y acompañando a las comunidades en todas sus necesidades.

¿El asueto por el Día del Empleado Municipal se pasa o se trabaja?

A diferencia de los feriados nacionales, el Día del Empleado Municipal no se aplica de manera uniforme en todo el país. Cada municipio tiene la facultad de decidir si otorga o no el asueto administrativo. En 2025, al coincidir el 8 de noviembre con un sábado, muchas jurisdicciones resolvieron trasladar el descanso al lunes 10, mientras que otras mantienen el día laborable. Y otros, como Río Gallegos, decidieron declarar el asueto el viernes 7 de noviembre.

El Gobierno nacional no interviene en esta decisión, ya que los municipios conservan autonomía administrativa. Por eso, los servicios locales pueden variar según cada jurisdicción y es recomendable que los vecinos consulten los canales oficiales de su comuna para conocer si habrá atención o cierre de dependencias municipales.

Qué municipios confirmaron el asueto para el lunes 10

En la provincia de Buenos Aires, varios distritos confirmaron su adhesión al traslado del asueto. Entre ellos se encuentran:

La Plata , que dispuso que el descanso administrativo se cumpla el lunes 10 de noviembre .

, que dispuso que el descanso administrativo se cumpla el . Mar del Plata , donde tampoco habrá atención en las oficinas municipales ese día.

, donde tampoco habrá atención en las oficinas municipales ese día. Tandil , que formalizó la medida mediante el decreto N° 2871/2025 , otorgando asueto al personal el lunes.

, que formalizó la medida mediante el , otorgando asueto al personal el lunes. General Alvarado , que también trasladó la jornada festiva al lunes, a través del decreto N° 2504/2025 .

, que también trasladó la jornada festiva al lunes, a través del . En Gualeguaychú, las autoridades informaron que no funcionarán los centros de transferencia ni el Ecoparque municipal durante el asueto.

Dónde se trabajará con normalidad

En otros municipios del país, el 8 de noviembre no implica suspensión de actividades ni se trasladará al lunes siguiente. Algunas intendencias decidieron mantener el funcionamiento habitual de las oficinas y servicios, especialmente aquellas que no cuentan con empleados afectados por la fecha o que ya implementan cronogramas de descanso distintos.

Esta diversidad de criterios responde a la autonomía municipal que permite a cada distrito definir su propio calendario administrativo. En consecuencia, los vecinos pueden encontrarse con variaciones en la atención al público, recolección de residuos o servicios esenciales según la localidad.