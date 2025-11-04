Your browser doesn’t support HTML5 audio
Con el calendario escolar 2025 entrando en su tramo final, las provincias argentinas confirmaron las fechas de cierre del ciclo lectivo. Cada jurisdicción adaptó su cronograma para cumplir con las 190 jornadas obligatorias establecidas por el Consejo Federal de Educación y garantizar un cierre ordenado del año académico.
El fin del ciclo no solo marca el inicio de las vacaciones, sino también el cierre de los procesos de evaluación y actividades institucionales que ponen broche al año lectivo.
Cada provincia estableció su propio día de finalización en función de los feriados nacionales y locales, así como de las semanas de receso invernal. En algunas jurisdicciones, las clases se extenderán hasta el lunes 22 de diciembre, mientras que en otras el cierre llegará antes de mitad de mes.
Cuándo terminan las clases, provincia por provincia:
- Buenos Aires: lunes 22 de diciembre
- CABA: viernes 19 de diciembre
- Catamarca: viernes 12 de diciembre
- Chaco: viernes 19 de diciembre
- Chubut: viernes 19 de diciembre
- Córdoba: viernes 19 de diciembre
- Corrientes: viernes 19 de diciembre
- Entre Ríos: viernes 19 de diciembre
- Formosa: viernes 19 de diciembre
- Jujuy: viernes 12 de diciembre
- La Pampa: viernes 26 de diciembre
- La Rioja: viernes 19 de diciembre
- Mendoza: viernes 19 de diciembre
- Misiones: lunes 22 de diciembre
- Neuquén: viernes 19 de diciembre
- Río Negro: viernes 19 de diciembre
- Salta: lunes 22 de diciembre
- San Juan: viernes 19 de diciembre
- San Luis: viernes 19 de diciembre
- Santa Cruz: jueves 18 de diciembre
- Santa Fe: viernes 12 de diciembre
- Santiago del Estero: viernes 19 de diciembre
- Tierra del Fuego: viernes 19 de diciembre
- Tucumán: viernes 19 de diciembre
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario