Con el calendario escolar 2025 entrando en su tramo final, las provincias argentinas confirmaron las fechas de cierre del ciclo lectivo. Cada jurisdicción adaptó su cronograma para cumplir con las 190 jornadas obligatorias establecidas por el Consejo Federal de Educación y garantizar un cierre ordenado del año académico.

El fin del ciclo no solo marca el inicio de las vacaciones, sino también el cierre de los procesos de evaluación y actividades institucionales que ponen broche al año lectivo.

Cada provincia estableció su propio día de finalización en función de los feriados nacionales y locales, así como de las semanas de receso invernal. En algunas jurisdicciones, las clases se extenderán hasta el lunes 22 de diciembre, mientras que en otras el cierre llegará antes de mitad de mes.

Cuándo terminan las clases, provincia por provincia:

Buenos Aires: lunes 22 de diciembre

CABA: viernes 19 de diciembre

Catamarca: viernes 12 de diciembre

Chaco: viernes 19 de diciembre

Chubut: viernes 19 de diciembre

Córdoba: viernes 19 de diciembre

Corrientes: viernes 19 de diciembre

Entre Ríos: viernes 19 de diciembre

Formosa: viernes 19 de diciembre

Jujuy: viernes 12 de diciembre

La Pampa: viernes 26 de diciembre

La Rioja: viernes 19 de diciembre

Mendoza: viernes 19 de diciembre

Misiones: lunes 22 de diciembre

Neuquén: viernes 19 de diciembre

Río Negro: viernes 19 de diciembre

Salta: lunes 22 de diciembre

San Juan: viernes 19 de diciembre

San Luis: viernes 19 de diciembre

Santa Cruz : jueves 18 de diciembre

Santa Fe: viernes 12 de diciembre

Santiago del Estero: viernes 19 de diciembre

Tierra del Fuego: viernes 19 de diciembre

Tucumán: viernes 19 de diciembre