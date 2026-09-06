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Una pregunta de Carlos Pagni abrió un nuevo capítulo de discusión política en torno a la interna del peronismo, la estrategia de Cristina Kirchner y su situación judicial.

Durante su participación en After Office, por Now 97.7, el periodista analizó las dificultades que atraviesa el peronismo y sostuvo que el espacio enfrenta problemas diferentes según el territorio: en el conurbano bonaerense, por la crisis del kirchnerismo, y en el interior, por la necesidad de encontrar una estrategia común.

En ese contexto, puso bajo la lupa la estrategia política de Cristina Kirchner y su decisión de preservar una identidad propia dentro del peronismo.

La estrategia de Cristina

Pagni recordó diferentes enfrentamientos protagonizados por la exmandataria a lo largo de los últimos años. Mencionó la disputa con Chiche Duhalde en 2005, el enfrentamiento con Sergio Massa en 2013 y la candidatura de Florencio Randazzo en 2017.

Según el análisis del periodista, la estrategia de Cristina cambia cuando percibe un desafío a su liderazgo.

“Si el poder está ahí para ser alcanzado, unifico todo”, planteó Pagni al describir un escenario en el que Cristina podría reunir a distintos sectores del peronismo para intentar alcanzar el poder.

Pero, según su interpretación, si existe un desafío interno a su liderazgo, la estrategia cambia: “Dos partidos”.

En esa línea, sostuvo que Cristina podría preferir conservar su propia estructura política antes que someterse a una interna en la que otros sectores puedan modificar la relación de fuerzas.

La pregunta que generó polémica

El momento más llamativo del análisis llegó cuando Pagni trasladó esa hipótesis al escenario político nacional y se preguntó cuánto podría valer para el Gobierno que el peronismo concurra dividido a una elección.

“¿Cuánto vale ese servicio de dividir al peronismo?”, planteó.

A continuación, el periodista lanzó una pregunta que generó sorpresa entre los conductores del programa: “¿El indulto? ¿Vale el indulto?”

Pagni continuó con su razonamiento y sostuvo que, si la fragmentación del peronismo significara una ventaja estratégica para el oficialismo, el valor de ese escenario podría ser muy alto.

“¿Qué tiene Milei para ofrecerle a cambio de semejante regalo?”, expresó Pagni, en referencia a la posibilidad de que una eventual división del espacio opositor pudiera beneficiar al Gobierno.

La reacción de Timerman

Los dichos de Pagni tuvieron repercusión en redes sociales y fueron recogidos por el analista político Raúl Timerman, quien reaccionó a través de X.

“Si lo hubiese dicho en @OdiseaArgentina (NdR: programa de Pagni por LN+) agregaría: habladurías seguramente”, escribió Timerman.

Luego agregó una reflexión sobre la posibilidad de que detrás del planteo exista algún elemento que todavía no sea conocido públicamente.

“Y nosotros esbozaríamos una sonrisa frente a la pantalla, mientras pensamos: ¿será así, nomás?”, señaló.

Por ahora, se trata de interrogantes y lecturas políticas que no fueron acompañados por una confirmación de un acuerdo o negociación concreta.