El 30 de octubre de 2025, Diego Armando Maradona habría cumplido 65 años, y como cada año, su recuerdo volvió a llenar de emoción a millones de fanáticos en la Argentina y el mundo. En esta fecha tan especial, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona compartieron sentidos homenajes en redes sociales para celebrar la vida de su padre, el ídolo eterno del fútbol argentino.

Gianinna publicó un video familiar inédito, donde se la ve junto a su hermana y a Diego disfrutando de un paseo en carrito de golf, entre risas y abrazos. “Puedo decir que este es uno de los regalos más lindos que me hicieron en la vida”, escribió al mostrar un diario artesanal que una amiga le regaló, repleto de fotos, recortes y recuerdos del “10”.

“Cada detalle, cada foto, un millón de recuerdos, un abrazo al corazón y al cielo”, agregó emocionada en sus historias de Instagram, acompañando sus palabras con emojis de corazones y la icónica imagen de su padre levantando la Copa del Mundo.

Por su parte, Dalma Maradona también compartió imágenes de su infancia junto a Diego, acompañadas de un mensaje simple pero profundo: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”

La actriz y conductora cerró su homenaje con una frase que conmovió a sus seguidores: “Te extraño sin parar. Gracias por salvarme una vez más”.

Las hermanas recibieron miles de mensajes de afecto de los fanáticos, quienes también inundaron las redes con fotos, videos y frases recordando al eterno Diego, a cinco años de su partida.