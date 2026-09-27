Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la 30.ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que comenzó este sábado y se extenderá hasta el 26 de agosto en el predio de La Rural de Buenos Aires, La Opinión Austral -de la mano de periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose– conversó con el intendente de Rawson, Damián Biss.

La ciudad de Rawson participa por primera vez con un stand propio dentro de la feria, además de integrar el espacio institucional de la provincia de Chubut. Para Biss, se trata de una oportunidad para posicionar los atractivos de la capital provincial y generar vínculos con otros destinos.

“Para nosotros es un año especial, es la primera vez que la ciudad tiene un stand propio. Si bien estamos como parte del stand general de Chubut, Rawson como capital de provincia merecía tener un espacio propio. Y bueno, este año lo pudimos plasmar”, sostuvo.

Damián Biss, intendente de Rawson, en el stand de la ciudad en la FIT 2026. FOTOS: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL

El jefe comunal valoró además el trabajo realizado por el equipo del Ente Mixto de Turismo y señaló que participar de la FIT permite no solo promocionar los productos turísticos de la localidad, sino también establecer relaciones comerciales y generar oportunidades de inversión.

Toninas overas, el principal atractivo

Durante la jornada, Rawson presentó oficialmente la apertura de la temporada de avistaje de toninas overas, uno de los principales productos turísticos de la ciudad.

Biss explicó que esta actividad presenta características diferentes a otros avistajes de fauna marina: “A diferencia del avistaje de ballenas, donde las embarcaciones tienen que estar muy tranquilas para que la ballena pueda mostrarse y demás, un avistaje de toninas es totalmente distinto porque la tonina overa se acerca cuando hay actividad de embarcaciones”.

Y agregó: “Cuando más rápido va la embarcación, más juguetean con la gente, digamos, interactúan con el turista, así que es una experiencia realmente única”.

Asimismo, el intendente destacó el entorno portuario como parte de la experiencia y adelantó que durante la FIT se realizaría una degustación de langostinos, otro de los productos característicos de Rawson. “El mejor langostino del mundo es de Rawson”, afirmó Biss.

Entre los atractivos de la localidad mencionó Playa Unión, con sus posibilidades para practicar surf y kitesurf; Playa Magagna, vinculada a la actividad de recolección de pulpitos; la oferta gastronómica y las distintas propuestas de avistaje de fauna marina.

A su vez, indicó que en los últimos años se amplió la diversidad de especies que pueden observarse durante las excursiones: “Si bien nuestra actividad es el avistaje de toninas, el año pasado empezamos a ver que no solamente se ven toninas, sino que se ven ballenas francas, se ven orcas, se ven elefantes marinos”.

Según Biss, este crecimiento de la actividad turística tiene un impacto directo en la generación de empleo. “En momentos de crisis como la que estamos viviendo a nivel país, la actividad turística es la que más rápido genera empleo y más fuerte”, recalcó.

La periodista de La Opinión Austral, Laura Morales, conversando con Damián Biss en la FIT 2026. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Acuerdos y oportunidades de inversión

La participación en la FIT también es utilizada por Rawson para avanzar en acuerdos con otros destinos. El intendente recordó que durante el año anterior se firmaron convenios con la Municipalidad de Salta y con Gualeguaychú para promover intercambios turísticos y de información.

En esta edición, además, mencionó conversaciones con representantes de Venezuela, debido a que ese país cuenta con un atractivo relacionado con el avistaje de delfines.

“Más allá de poder vender nuestros productos, este también es un buen lugar para generar negocios e inversiones para nuestra localidad y fundamentalmente para estrechar lazos con otros lugares que también tienen actividades turísticas fuertes”, expresó.

Biss cuestionó el escenario económico y habló del próximo año electoral

Durante la entrevista, el intendente fue consultado sobre el escenario político nacional y provincial y las perspectivas de cara al próximo año electoral. Biss repasó las distintas crisis atravesadas desde el inicio de su gestión en 2019 y cuestionó algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

“Yo, desde 2019, no he tenido un solo año de respiro. Hemos tenido todos los años alguna crisis distinta, pero primero fue la pandemia, después fue la crisis provincial del gobierno de Arcioni, después la crisis del gobierno nacional de Alberto Fernández, y ahora este cambio con el gobierno nacional con una impronta totalmente distinta”, esbozó.

En ese sentido, sostuvo que las decisiones nacionales implicaron nuevas responsabilidades para los gobiernos municipales.

Rawson participa por primera vez con un stand propio en la Feria Internacional de Turismo, además de integrar el espacio institucional de Chubut. FOTOS: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Desde un primer día anunció que no iba a hacer obra pública, que recortó los subsidios al transporte, que nos ha quitado muchos recursos, y eso hace que los municipios nos tengamos que hacer cargo de muchísimas más cosas con menos recursos”, afirmó.

De cara al próximo proceso electoral, consideró que el contexto representa un desafío para la dirigencia política.

“Creo que la crisis hace que el ciudadano, la gente común, esté como mal predispuesta con la política, y va a ser un verdadero desafío para todos los dirigentes políticos que tengan las aspiraciones para poder llegar con el mensaje y poder lograr el acompañamiento de la gente”, manifestó.

Respecto de su propio espacio político, explicó que actualmente existe distancia con el frente electoral que integra y vinculó esa situación con los resultados de las últimas elecciones y la falta de una revisión interna.

“Nosotros hoy estamos un poco distanciados, digamos, de lo que es el gobierno, lo que es el frente electoral, y tiene que ver ni más ni menos con que perdimos las elecciones de octubre del año pasado y no ha habido una autocrítica ni correcciones importantes para poder cambiar el rumbo”, comentó.

Finalmente, confirmó que, mientras concentra sus esfuerzos en la gestión municipal, seguirá de cerca la construcción política de cara al próximo año. “Nosotros abocados 100% a la gestión y obviamente mirando cómo va la construcción porque vamos a ser parte seguramente de la discusión política el año que viene”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral