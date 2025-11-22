Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario de Turismo y Ambiente de Argentina, Daniel Scioli, sostuvo recientemente que el fin de semana extra largo “llena de expectativas” al turismo, mientras que remarcó: “Los indicadores anticipan un movimiento positivo en los destinos del país“.

Impulso regional

Scioli, quien visitará Pinamar, Tandil y Mar del Plata, consignó que el jefe de Gabinete del gobierno del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, “coordinó todas las acciones necesarias para tener herramientas y promociones en materia de transporte“.

“Las promociones de YPF y el Banco Nación se traducen en grandes resultados. Los números de pasajeros de Aerolíneas Argentinas son muy buenos y se registra un gran movimiento en las rutas hacia la costa atlántica, tanto de autos particulares como de buses de media y larga distancia”, agregó.

El ex gobernador bonaerense agregó que, de acuerdo al testimonio de los empresarios del sector turístico, “las elecciones marcaron un punto de inflexión, ya que inmediatamente después se renovaron las expectativas de la gente”.

Los destinos turísticos nacionales como San Carlos de Bariloche, Jujuy, Iguazú, Termas de Río Hondo y “La Feliz” tienen “ocupación hotelera plena”, expresó Scioli.