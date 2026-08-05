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El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, habló en exclusiva con Radio LU12 AM680 tras la apertura de la Copa Mundial de Natación de Invierno y celebró la llegada del Pontífice a la Argentina.

La confirmación del viaje del Santo Padre al país tuvo repercusión en la cartera turística nacional, remarcó la trascendencia del evento religioso y el impacto que tendrá en el territorio nacional.

“Es una maravillosa noticia que nos tiene que llenar de fe y esperanza. Es un Papa muy carismático, muy profundo en sus mensajes, que va a estar derramando su bendición en toda la Argentina, ofreciendo un mensaje muy espiritual para la Iglesia Católica y para el mundo”, afirmó.

El papa León XVI visitará el país del 8 al 11 de noviembre.

Con anterioridad, el arzobispo de Buenos Aires y exobispo de Río Gallegos dialogó con LU12 AM680, tras confirmarse la visita del Papa León XIV al país. Señaló que el Santo Padre llegará con un mensaje de esperanza, paz y reconstrucción del tejido social, en un contexto que definió como complejo para muchos argentinos.

Durante la entrevista, Jorge García Cuerva puso especial énfasis en la situación de los jóvenes que no estudian, no trabajan y tampoco buscan empleo, además de referirse al avance de las adicciones y a la necesidad de recuperar los vínculos entre los argentinos.