Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La investigación por el triple femicidio de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) sumó un estremecedor dato: el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reveló que los asesinatos fueron transmitidos en vivo a través de Instagram para un grupo cerrado de usuarios.

Según precisó el funcionario, al menos 45 personas habrían presenciado la transmisión, en la que el líder de la organización narco advirtió: “Esto es lo que le pasa al que me roba drogas”. Alonso aseguró que el móvil del crimen fue disciplinatorio, con el objetivo de construir una imagen de terror, y señaló que el cabecilla de la banda, conocido como “el pequeño J” o “Julito”, ya fue identificado pero permanece prófugo.

Los cuerpos de las jóvenes, desaparecidas el viernes tras subir a una camioneta blanca en el oeste del conurbano bonaerense, fueron hallados este miércoles en una vivienda de Florencio Varela. El ministro explicó que las chicas llegaron engañadas al lugar, acompañadas por personas que habían ganado previamente su confianza.

“Esto es gravísimo. Lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. Acá hay que dejar de lado la grieta y las internas políticas”, remarcó Alonso, y destacó que la banda opera desde la Ciudad de Buenos Aires, sin respetar fronteras.

Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia por el delito de homicidio agravado. La investigación continúa para determinar si otros miembros de la organización participaron en la planificación del crimen o en la transmisión en vivo.