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El mundo del fútbol y Marvel protagonizaron un esperado cruce que rápidamente se volvió viral. Tom Holland, el actor que interpreta a Spider-Man en la saga cinematográfica del Universo Marvel, sorprendió a Julián Álvarez, la “Araña” argentina, con un mensaje especial en la previa del Mundial 2026.

El encuentro entre ambos universos ocurrió durante una actividad promocional de Holland en España por el próximo estreno de “Spider-Man: Brand New Day”, la cuarta película del superhéroe dentro de la franquicia actual.

Durante una entrevista con DAZN, al actor británico le preguntaron qué futbolista español podría convertirse en un buen Spider-Man. Holland eligió a Lamine Yamal, pero luego recordó al delantero argentino y decidió enviarle un saludo.

“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, expresó Tom Holland al hablar sobre Julián Álvarez.

Julián Álvarez, la Araña de la Selección Argentina

El apodo de Julián Álvarez como “La Araña” ya forma parte de su identidad dentro y fuera de la cancha. El sobrenombre nació durante su infancia y terminó consolidándose durante su etapa en River Plate, continuó en el Atlético de Madrid y se convirtió en una marca personal con la camiseta de la Selección Argentina.

La relación con el personaje de Marvel llegó incluso a sus festejos de gol, donde el delantero suele realizar un gesto inspirado en el lanzamiento de telarañas del famoso superhéroe.

Además, Álvarez nunca ocultó su simpatía por Spider-Man y el universo Marvel. Sus fanáticos suelen compartir memes, imágenes editadas y comparaciones entre el futbolista argentino y el héroe de traje rojo y azul.

¿Habrá respuesta de la Araña argentina?

La invitación de Tom Holland abrió la puerta a una posible “juntada” entre dos protagonistas de mundos diferentes pero unidos por un mismo apodo. Ahora, todos esperan la reacción de Julián Álvarez.

Por el momento, la atención del delantero está puesta en el gran desafío deportivo: el debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026.