En la ceremonia de los Martín Fierro de Cine y Series 2025, realizada recientemente, Lorena Vega fue premiada como Mejor Actriz de Reparto en Serie, gracias a su participación en las ficciones “Envidiosa”, “En el Barro” y “El fin del Amor”.

Al recibir la estatuilla, la actriz destacó la importancia de las tres producciones, y agradeció especialmente a su mamá, a su hijo y a su pareja.

Para Vega, este reconocimiento representa un hito: se suma a una trayectoria extensa en teatro, cine y televisión, en la que sobresale no sólo como actriz sino también como directora, dramaturga y guionista.

Más allá del premio: Lorena Vega, artista integral

Con formación desde los 15 años en teatro, Vega transitó el circuito independiente para luego desenvolverse en producciones televisivas, cinematográficas y teatrales.

Su versatilidad le permitió además tomar roles como directora y guionista, desarrollando obras de teatro, adaptando textos y dirigiendo espectáculos propios.

Su vínculo con Carlos Zapico

Lorena Vega está casada con Gonzalo Javier Zapico, cineasta nacido en Santa Cruz. Gonzalo es hijo del reconocido periodista Carlos Zapico, histórico referente de la prensa en la región.

De ese modo, el premio a Vega -más allá de su valor artístico- también tiene un significado simbólico, al conectar su reconocimiento con una familia ligada a la tradición periodística de la Patagonia.