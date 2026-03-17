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Speakers. Historias de la locución. De los locos de la azotea a la IA, de Martín Berrade y Quique Figueroa, propone una investigación histórica y cultural sobre la construcción de la locución como profesión en la Argentina y su singular desarrollo en el campo de la radiodifusión y los medios audiovisuales. Desde los primeros años de la radio —cuando los radioteatros, las orquestas en vivo y los avisos comerciales dominaban la programación— hasta el presente atravesado por podcasts, streamings y voces creadas por inteligencia artificial.

El libro reconstruye cómo la locución pasó de ser un oficio aprendido por ensayo y error —cuando bastaba hablar “claro y fuerte”— a convertirse en una profesión. La creación de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) y la fundación del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) marcaron un antes y un después. Con el tiempo, se sumaron otras instituciones formativas como COSAL, ETER y centros en todo el país, consolidando una singularidad argentina: la del locutor como profesional integral, habilitado para informar, interpretar, conducir y vender.

A partir de documentos históricos, archivos, publicaciones periódicas y testimonios de historiadores, docentes y estudiantes,Speakers desarrolla una verdadera arqueología de la voz. Frente a la escasez de registros sonoros de las primeras décadas del siglo XX, la investigación reconstruye las prácticas y estéticas vocales a través de huellas escritas y memorias orales, problematizando los modos en que se enseña, se regula y se legitima la palabra mediática.

La obra dialoga con los estudios sobre historia de los medios, cultura sonora, formación profesional y transformaciones del trabajo cultural, al tiempo que plantea una pregunta contemporánea: ¿qué lugar ocupa la voz humana en un ecosistema comunicacional atravesado por algoritmos, automatización y producción sintética del habla?

Más que una historia institucional, Speakers es un aporte a la comprensión crítica de la voz como objeto cultural, dispositivo técnico y práctica laboral. Un libro que interpela tanto a investigadores y estudiantes de comunicación como a profesionales de la radio, la televisión y los nuevos medios.

Autores de Juan Carlos Del Missier. El señor de la radio, Quique Figueroa y Martín Berrade —periodistas, locutores e investigadores del campo radiofónico— invitan a repensar la historia y el futuro de una de las marcas identitarias más singulares de la comunicación argentina: la voz profesional.

Speakers se encuentra a la venta en librerías y en Mercado Libre.