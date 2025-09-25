Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Maratón Internacional de Buenos Aires 2025 volvió a ratificar su condición de fiesta deportiva con más de 15.000 corredores en las calles porteñas. Entre los participantes se destacó la presencia del Team Ejército Piedrabuena, que hizo su debut en los 42 kilómetros con seis representantes y dejó en alto el nombre de Santa Cruz.

Desde las 7 de la mañana, con la largada en Figueroa Alcorta y Dorrego, los atletas recorrieron un circuito certificado por World Athletics que atravesó Palermo, Núñez, Recoleta, Retiro, el microcentro, La Boca y Puerto Madero. Allí estuvieron Víctor Morales, Braian Zamora, Ramiro Coria, Miguel Escobar, Victoria Acuña y Ezequiel Chávez, todos integrantes del equipo de running del Ejército en Comandante Luis Piedra Buena.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Morales, profesor de educación física y referente del grupo, destacó: “Pudimos representar a nuestra localidad, a la provincia y a la institución. Fue un honor estar en una competencia tan grande, con corredores de todo el mundo. Para nosotros, que debutamos en la distancia, era un sueño poder terminarla y lo logramos”.

El equipo viajó con meses de preparación a cuestas, entre entrenamientos diarios, planificación de la alimentación y la búsqueda de sponsors que hicieron posible la travesía. La logística fue clave: “Estamos lejos de Buenos Aires y cada viaje implica esfuerzo económico y personal. Por suerte, tuvimos apoyo y pudimos estar presentes”, explicó Morales.

La experiencia de los santacruceños reflejó también el compañerismo que promueve el deporte: “El running es un estilo de vida. Se entrena el cuerpo y la mente, pero sobre todo se comparte. El objetivo no era solo llegar, sino hacerlo juntos y disfrutar de una carrera única”, expresó el representante de Piedra Buena.

Los tiempos de los santacruceños en los 42K

Atleta Tiempo Oficial Raúl Ramiro Rolando Coria 2h 59m 07s Víctor Morales 3h 09m 49s Ezequiel Alejandro Chávez 3h 47m 28s Miguel Ángel Escobar 3h 53m 58s Braian Zamora 4h 19m 19s Victoria Acuña 4h 36m 19s

Con marcas que oscilaron entre las 3 y las 4 horas y media, todos los integrantes lograron completar el circuito, un desafío enorme en su primera experiencia en la máxima distancia.

El Team Ejército Piedrabuena ya piensa en lo que viene: en octubre buscarán estar en la media maratón organizada por New Balance, con la expectativa de viajar con un contingente aún mayor.