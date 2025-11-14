El Marienthaler THC de Hamburgo le dio oficialmente la bienvenida a los jugadores riogalleguenses Venicio Morel Gómez y Mateo Morel, surgidos del Atlético Boxing Club, que se incorporarán al plantel que compite en la Bundesliga 2 de hockey sobre césped. El anuncio se hizo a través de las redes sociales del club alemán, donde se difundió un video con la llegada de los jóvenes al aeropuerto y un mensaje dirigido a los hinchas.

“Hola, soy Morel Gómez, vengo de Río Gallegos, Santa Cruz, del Atlético Boxing Club y vine a Hamburgo a jugar con el Marienthaler”, se presentó Venicio. Luego definió este paso como un logro muy especial en su carrera: “Esto la verdad que es un sueño para mí, es algo inexplicable, hermoso, así que voy a dar lo mejor de mí para este club y también para dejar bien representado al Boxing Club y Río Gallegos”.

Por su parte, Mateo Morel también se presentó ante la afición alemana, resaltando su vínculo con la capital santacruceña y su recorrido deportivo. “Hola, soy Mateo Morel, jugador del Boxing Club igual, de Río Gallegos, Santa Cruz. Actualmente vivo en Buenos Aires, juego en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y ya es mi segunda vez jugando con Marienthaler”, explicó el jugador, marcando la continuidad de su relación con la institución de Hamburgo.

En el mismo video, Mateo subrayó el valor de esta nueva etapa en el hockey europeo: “Es una oportunidad única para sumar experiencias y el club es hermoso con toda su gente. Para mí es una segunda familia. Voy a dar lo mejor de mí para el Marienthaler”. Desde el Boxing Club, el mensaje se replicó con orgullo y se celebró este paso como un hecho histórico para la entidad albiverde.

Con su llegada a Alemania, Venicio y Mateo Morel no solo afrontarán el desafío deportivo de la Bundesliga 2, sino que también llevarán los colores del Atlético Boxing Club y el nombre de Río Gallegos a una de las ligas más competitivas del hockey europeo. Cada presentación con la camiseta del Marienthaler THC será, al mismo tiempo, una nueva vidriera para el trabajo que se realiza en las canchas del sur argentino.