El sueño de un pibe del sur volvió a ponerse en marcha. Faustino Santucho, futbolista de Río Gallegos formado en el Boxing Club, visitó los estudios de Radio LU12 AM680 para contar que fue convocado a una prueba en Italia con la escuela de capacitación que trabaja con el Digiesse Praia Tortora, institución del sur de ese país. El defensor, que puede desempeñarse como lateral izquierdo o central zurdo, detalló que el viaje será el día 29, con un itinerario que incluye Río Gallegos–El Calafate–Buenos Aires–San Pablo–Roma y un traslado en micro de tres a cuatro horas hasta la sede del club. “Ahora mismo estoy con nervios, pero me siento muy feliz por lo que logré y por lo que voy a hacer allá. Siento que me va a ir bien”, dijo.

La oportunidad llegó a partir de una prueba en El Calafate, a la que se inscribió por iniciativa de su mamá, Fernanda. “Fue por Instagram. Eran tres días de prueba; yo fui dos porque tenía una final en Río Gallegos. Estaba jugando y de la nada me llamó el representante. Fui el primero al que le pidieron los datos”, relató. Santucho tiene 15 años, juega al fútbol “desde los 4” y hoy integra la Sexta del Boxing (categoría 2010). “Cuando juego de tres, pego un pique y me cuesta volver; por eso a veces prefiero jugar de seis. Sé que tengo que mejorar lo físico, pero también la cabeza: lo mental juega mucho”, explicó sobre los desafíos que enfrenta a la hora de competir.

Durante su estadía en Italia, el juvenil se alojará en la pensión del club y compartirá la experiencia con chicos de El Calafate y Puerto Santa Cruz. En paralelo, su familia lanzó una campaña solidaria para afrontar los costos del viaje y la estadía inicial. “El viaje es caro y estamos recaudando. Cualquier colaboración, a corazón”, señaló. Para quienes deseen ayudar, difundieron un alias de Mercado Pago: Faustii2010

Santucho subrayó el acompañamiento formativo del Boxing y de su entorno cercano. “Mi profe Gusti siempre nos dice que nos da las bases, pero los que resolvemos somos nosotros”, contó, en una idea que resume el espíritu con el que encara este paso. La logística, el desarraigo y la adaptación a un nuevo idioma también forman parte del reto. “Estás a 12.000 kilómetros de tu familia y amigos. Hay que estar bien de la cabeza y sostenerse en el día a día”, dijo.