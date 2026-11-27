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La Base de Apoyo Logístico Río Gallegos llevó adelante un operativo de transporte que conectó la capital de Santa Cruz con las instalaciones de la I Brigada Aérea, ubicada en El Palomar, provincia de Buenos Aires.

El traslado tuvo como objetivo transportar material perteneciente al Comando Conjunto Antártico, utilizado en la Base Antártica Conjunta Marambio, desde Río Gallegos hasta las instalaciones militares bonaerenses.

Se conectó la capital de Santa Cruz con las instalaciones de la I Brigada Aérea, ubicada en El Palomar, provincia de Buenos Aires.

Como parte del operativo, en el trayecto de regreso la comitiva trasladó efectos de arsenales, comunicaciones y logística destinados a la IXna y a la XIra Brigada Mecanizada.

Algunos de los vehículos trasladados desde Río Gallegos a El Palomar.

De esta manera, el despliegue permitió concretar un movimiento de materiales entre distintas unidades militares, con participación de la Base de Apoyo Logístico con asiento en Río Gallegos.

¿Qué es el Comando Conjunto Antártico?

El Comando Conjunto Antártico es el organismo de las Fuerzas Armadas argentinas responsable de conducir las operaciones militares en la Antártida. Su misión incluye el apoyo logístico, el abastecimiento y el sostenimiento de las bases antárticas argentinas, además de garantizar el desarrollo de las actividades que el país realiza en el continente blanco.

El despliegue permitió concretar un movimiento de materiales entre distintas unidades militares.

Entre sus responsabilidades se encuentra el funcionamiento de la Base Antártica Conjunta Marambio, una de las principales instalaciones argentinas en la Antártida, que cumple un papel estratégico para las operaciones científicas y logísticas.