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Como ya parece habitual en la competencia regional, el partido de vuelta entre Bancruz y Camioneros de Río Grande que debía empezar a las 18 horas, terminó comenzando unos diez minutos más tarde debido a la demora en llegar de la ambulancia, condición indispensable para que se puedan desarrollar los encuentros.

Así las cosas, el partido comenzó friccionado desde el primer minuto de juego y con una tarjeta amarilla para el lado de Camioneros, ya que su número 11 Ismael Monte fue de forma vehemente a cortar una salida del arquero Lautaro Fontán y terminó impactándolo de lleno en su pie izquierdo.

Los primeros 15 minutos de partido, más allá de la pierna fuerte y los gritos desaforados desde afuera de la cancha, la pelota pasó más tiempo por el aire que otra cosa. Bancruz intentaba por momentos tomar la iniciativa y controlar la pelota, pero se le hacía muy cuesta arriba con la marca férrea de los jugadores de Camioneros, que por el momento no mostraban ninguna intención de jugar la pelota al piso y buscaban siempre avanzar en la cancha con pelotazos altos y largos.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

A pesar de este panorama, el primero en rematar al arco contario fue el “verde”, luego de un rebote de tiro libre al área, pero la pelota se fue muy por arriba del arco defendido por Fontán.

A los 20 minutos, los protagonistas serían los integrantes del banco de Camioneros, que, con un abecedario de insultos al cuarto árbitro, terminarían siendo retirados del campo de juego, para seguir con lo suyo desde atrás del alambrado. El árbitro principal Fabio Vanderley Kiona, a raíz de esto, decidió mostrarle la cartulina amarilla al técnico del “camión”, Marcelo Llanes.

A los pocos minutos, llegaría la primera mala noticia para Bancruz, ya que su número 8 Jorge Alarcón, se resentiría de una lesión y empezaba a mostrar señales que no terminaría la primera mitad. Cuando el técnico Carlos Oliva mandaba a calentar a sus suplentes, llegaría la primera jugada de peligro a favor de Bancruz, con un remate de su goleador Matías Portillo, que desde el vértice del área cruzó el disparo, pero sin demasiada puntería y sin encontrar el pie de ningún compañero.

Llegando al final del primer tiempo, llegaría primero un remate débil del 5 de Camionero Gustavo Bravo que controló sin problemas Lautaro Fontán y luego el cambio obligado de Jeremías Gallardo por Jorge Alarcón.

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Pero no sería todo de los primeros 45 minutos, ya que en tiempo cumplido llegaría la más jugada más clara de gol, con un desborde de Portillo por izquierda que superando a su marcador tiró un centro por abajo que anticipó de buena manera el 9 Francisco Angeli, pero la pelota terminó yéndose por arriba del arco defendido por Martínez. Luego de esa jugada, quedaría tiempo para un remate sin demasiada potencia del 5 de Bancruz Jonathan González.

El inicio de la segunda mitad pareció calcado al primer tiempo, ya que a los 4 minutos el árbitro Kiona amonestó al 10 de Camioneros Jeremías Ponce por una falta desmedida.

El trámite del partido también se parecía bastante, ya que ningún equipo se podía adueñar de la pelota y cuando lograban hacer pie, ganaban la imprecisión y la ansiedad.

En la parte física, ninguno de los dos daba ventaja, y de nuevo empezaron a imponerse los duelos aéreos más que las jugadas asociadas.

Recién pasada la media hora Camioneros lograría acercarse al arco de Bancruz y sería también con una disputa física a través de su 9 Jonatan Torres, que ganándole la posición a los defensores bancarios lograría rematar al arco, pero ya con el arquero Fontán encima, que pudo despejar la pelota del área chica.

En tiempo casi cumplido, el “camión” casi se lleva la victoria, con un buen desborde de su número 8 Mauricio Robledo que cruzó la pelota por toda el área, pero con la mala fortuna que el compañero que llegaba por el segundo palo terminaría rematando muy desviado.

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Sólo quedaría tiempo para la expulsión por doble amarilla del 4 de Camioneros Walter Luque y para la definición por penales.

Allí, los jugadores de Bancruz Francisco Ángeli, Mauro Fuentealba y Jeremías Gallardo verían como el 1 de Camioneros Walter Martínez les atajaría sus disparos, dejando la posibilidad en los pies del 8 Robledo para que termine de liquidar el partido 3 a 2 en el quinto remate, ya que el arquero “azzurro” Lautaro Fontán había contenido un penal y el otro lo había malogrado Camioneros.

De esta forma, Camioneros espera ahora por el vencedor de la llave entre Escorpión y Boxing, que juegan mañana el partido de vuelta luego de haber salido 1-3 el partido de ida a favor del “alacrán”.

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