El diputado nacional por Chubut, Jorge “Loma” Ávila (Provincias Unidas) adelantó su voto negativo durante su intervención en el debate de este jueves en la Cámara Baja por la reforma laboral de Javier Milei.

“Yo vengo de tener reuniones con la CGT (…) a ver si se había hablado algo con alguien para intentar cambiar una ley que es netamente del gobierno, que no es una ley que se discutió. Es una ley que se quiere imponer al sector trabajador”, reclamó.

Ávila hizo hincapié en que “venimos a recomponer una idea, por eso nuestro voto va a ser negativo en lo general y en todo lo que significa una reforma laboral que castiga a los trabajadores porque tenemos la prueba (…) la prueba está en los despidos que tenemos, los telegramas que enviaron”.

Y agregó: “Por eso, después de habernos juntado con muchos dirigentes gremiales, nuestro voto va a ser negativo, pero porque siempre hemos puesto el hombro porque nos hemos quedado con una cantidad de despido enorme de trabajadores, con una enorme cantidad de familias tiradas, que hoy necesitan una respuesta”.

El legislador chubutense cerró enfatizando que hay que apuntar a producir “empleo, trabajo y razonar de verdad. Por eso nosotros vamos a plantear la situación que tenemos hoy, sabiendo que tenemos un gobierno que no nos va a escuchar”.

